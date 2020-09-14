إيداع ثاني مدير لمصنع الاسمنت بوادي سلي الحبس والتحقيق مع 21 موظفا في ملفات فساد

الأولى
عن سارة يوبي 298

أودع مساء أمس قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير ثاني مدير لمصنع وادي سلي للاسمنت الحبس المؤقت في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد في عملية تبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير وهو الملف الذي لا يزال التحقيق فيه جار مع أكثر من 20 عاملا وموظفا بالمصنع بعد توسع التحقيقات في تسيير المصنع .

هذا وتم إيداع المدير السابق “م م” ليصل عدد المحبوسين إلى 07 أشخاص منهم مديران ، هذا وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أن المدير الثاني المحبوس لا علاقة له بتحويل الاسمنت التي كانت موجهة اى تمنراست وإنما القضية مرتبطة بتضخيم فواتير تم اقتناؤه للمصنع في عهد المدير ، هذا ويستمع اليوم قاضي التحقيق إلى 21 شخصا بين متهم وشاهد في ملف سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية بمصنع الاسمنت بوادي سلي الذي تبين انه كان يعيش في فساد كبير يخص نهب الاسمنت وبيعها بالسوق السوداء وتبديد المال العام وتضخيم الفواتير من خلال صفقات مشبوهة في اقتناء عتاد لتجديد هياكل المصنع الأمر الذي جر اغلب عماله إلى المحاكمة .

محمد بن ترار

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