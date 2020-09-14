إيداع ثاني مدير لمصنع الاسمنت بوادي سلي الحبس والتحقيق مع 21 موظفا في ملفات فساد

أودع مساء أمس قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير ثاني مدير لمصنع وادي سلي للاسمنت الحبس المؤقت في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد في عملية تبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير وهو الملف الذي لا يزال التحقيق فيه جار مع أكثر من 20 عاملا وموظفا بالمصنع بعد توسع التحقيقات في تسيير المصنع .

هذا وتم إيداع المدير السابق “م م” ليصل عدد المحبوسين إلى 07 أشخاص منهم مديران ، هذا وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أن المدير الثاني المحبوس لا علاقة له بتحويل الاسمنت التي كانت موجهة اى تمنراست وإنما القضية مرتبطة بتضخيم فواتير تم اقتناؤه للمصنع في عهد المدير ، هذا ويستمع اليوم قاضي التحقيق إلى 21 شخصا بين متهم وشاهد في ملف سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية بمصنع الاسمنت بوادي سلي الذي تبين انه كان يعيش في فساد كبير يخص نهب الاسمنت وبيعها بالسوق السوداء وتبديد المال العام وتضخيم الفواتير من خلال صفقات مشبوهة في اقتناء عتاد لتجديد هياكل المصنع الأمر الذي جر اغلب عماله إلى المحاكمة .

محمد بن ترار