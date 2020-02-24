إيداع برتوكول بوتفليقة مختار رقيق الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، صباح أمس الإثنين، بإيداع مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق، مختار رقيق، الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم فساد تلاحقه.

وقد مثل مختار رقيق الذي شغل أيضا منصب سفير الجزائر بروما قبل أن يعينه بوتفليقة مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية, أمس الأول أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بعدما تم تحويله من قبل درك باب جديد بالعاصمة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بملفات فساد، قبل أن يٌحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وأنهيت مهام مختار رقيق، بصفته رئيسا للتشريفات برئاسة الجمهورية، في أفريل الفارط وذلك في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مباشرة بعد اعتلاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئاسة الدولة اثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع أفريل الفارط.

باية ع