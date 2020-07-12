إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت

تم يوم السبت إيداع ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في مقتل المحامية الشابة ياسمين طرافي بعين بسام (غرب البويرة) الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق، حسبما أكده لوأج وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام، غماري عبد الله.

وتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة البالغة أعمارهم 23 و 29 و32 سنة بعد ظهر اليوم السبت أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت لمتابعتهم بتهمتي “تكوين مجموعة أشرار لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد” و “محاولة التعدي على العرض بالعنف”.

كما أكد وكيل الجمهورية بذات المحكمة أن التحقيق متواصل لكشف الملابسات الحقيقية للجريمة.