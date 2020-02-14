إيداع الأخوين عمر بن عمر الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق للغرب السابعة بمحكمة سيدي أمحمد في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي بإيداع الأخوين محمد العيد ، ومحمد الهادي بن عمر رهن الحبس المؤقت في حين تم الإفراج عن شقيقهم الأصغر سامي بن عمر رفقة 17 شخص آخرمن المتهمين الذين تتواصل التحقيقات معهم في حالة إفراج .

هذا ويواجه المتهمين تهم نهب الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها الى بنايات بعد تحويلها عن وجهتها الحقيقية وهي الجريمة الأساسية التي يتابع فها العديد من رجال الأعمال ، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع وتحويل أموال عمومية عن وجهتها ، هذا وكان قضي التحقيق قد استمع إلى الإخوة بن عمر و17 متهما آخر من إطارات ومسؤولين محليين تبين ان لهم يد في نشاط المميع الغير مشروع ، وذلك بعد التحقيقات التي كانت مصالح الدرك قد با شرتها في نشاط المجمع الاقتصادي “بن عمر ” الذي تبين تحويل رؤوس أموال عمومية عن وجهتها ، كما تم نهب عشرات من الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي حولت إلى فيلات وبنايات ضاربة عرض الحائط بقوانين حماية الأراضي الفلاحية وذلك من خلال استغلال النفوذ، كما يتابع المتهمون الثلاثة الرئيسين محمد الهادي ومحمد العيد وسامي ىمخالفة متعلقة بالتشريع وتحويل أموال عمومية عن وجهتها الحقيقية في انتظار استكمال التحقيقات التي قد تتوسع إلى استعمال النفوذ حسب ما أشار إليه احد المحامين المقربين من الملف في اتصال هاتفي بالوسط .

محمد .ب