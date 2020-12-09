إهتمام شبابنا الزائد للرياضة

بقلم: جمال نصرالله

في الساعة التي تحين فيها مباريات الدوري الاسباني سواء تعلق الأمر بالنادي البرشلوني أو ريال مدريد ،لا تصدق عيناك وهي ترى الآلاف أو قل ملايين الشباب العربي والجزائري بالخصوص،مشدودا متكدسا في جحور المقاهي يبحلق وبحماسة منقطعة النظير لأجل التمتع بانتصار هذا وهزيمة ذاك،بل وصلت الأمور كما ألفنا سماعه إلى مناوشات.بين الأطراف وصلت درجة الاقتتال بعد تصاعد المناوشات اللفظية؟ا الجميع لا ينكر مدى حب وشغف شعوب العالم بالكرة المستديرة إلى درجة أنه تم وصفها بأفيون الشعوب.ولكن الذي قال بهذا كان يقصد ولع الجماهير بأندية بلدانها وفرقها الوطنية وما يشوب أبنائها من نزعات قومية..وليست أندية هي من صنيعة المال القاري الذي استطاع أن يحقق مجمعا لأفضل المواهب والنجوم؟ا في هذا العصر وأنت تشاهد هذا الاهتمام الزائد عن حده من طرف شبابنا لفائدة البارصا أو الريال..ماذا عساك أن تقول (هل هو الفراغ أم الاستمتاع) وأي نوع من الفراغ يا ترى هل هو الروحي أم الفكري أم النفسي والثقافي..فقد وجب أن نشخصه أولا ثم بمقدورنا تشريحه ؟ا تقترب من شاب تسأله عن هذا الفريق أو اللاعب يعطيك على المباشر ودون تردد كل التواريخ والمواصفات بدقة متناهية..إلى درجة أنه يحفظ إسم ذاك اللاعب ومتى يأكل وينام وإسم عائلته بالكامل وتواريخ سفره وتنقلاته ..وحتى إسم كلبه ومتى يدخل حتى المرحاض عفاكم الله؟ا ولو حاولت اختباره مثلا وسألته في المقابل متى ولد أو توفي عبد الحميد ابن باديس أو الأمير عبد القادر لعجز صراحة عن الإجابة ونفر منك على المباشر؟ا وهذا ما ينطبق على الاهتمام الزائد والبهرجة وكذا الهالة التي يعيشها شباب اليوم صوب هذه الظاهرة وفي المقابل لا يعير أدنى اهتمام لقضايا أمته ومجتمعه.. فعلى أقل تقدير ليس المطلوب منه أن يهتم بالسياسة سواء الخارجية أو الداخلية . لأن السياسة مملة وعابرة ولا منفعة فيها .ولها مريدها وأتباعها النخبويون .ولكن نقصد بقضايا مجتمعه ومحيطه…لذلك فقد صار تعاطيه مع البارصا مثلا كتعاطيه للمخدر ؟ا وهي فعلا مخدر بكل المواصفات ..والغريب أن هذا لا ينطلي فقط على الشباب البطال بل تجد معظمهم طلبة يمتهنون ثقافة الكيل بمكيالين … يوم يعطون اهتماما غير طبيعي لكل ما هو غربي ..بينما هم مستحون جاحدون لبني جلدتهم أو بالأحرى لبضاعتهم المحلية .هذا على الرغم أنهم شاهدوا مدلل البارصا(ميسي ) وهو ينحنى خاشعا على حائط المبكى اليهودي في إحدى المرات .ثم مهديا حذائه لشعب إحدى الدول العربية وسيأتي اليوم الذي يهدي فيه كلبه؟ا ونتذكر جميعا ما قاله نجم الراب الأمريكي مايكل جاكسون يوم صرح مستهزئا(لو علمت أن العرب سوف يسمعونني لما غنيتُ نهائيا في حياتي). نحن لسنا متعصبين أو نُكِن كرها لهذا اللاعب أو ذاك وإنما نتباكى من الداخل للحال التي وصل إليها شباب القرن الـ21 ومبالغته في تعامله مع الأمور والقضايا..فهناك عشرات المحن التي يعيشها وطننا العربي آخرها

مآسي الأمة العربية والإسلامية من اليمن إلى كشمير وبورما ومايتلقفه إخواننا السوريين هناك من بطشقء مع الظروف المعيشية الصعبة..فهل هو مقدر ومكتوب على جبين الشعوب العربية أن تذوب وتنزاح بهذه الكيفية تجاه مسائل.هي عند الأوربيين أنفسم من الدرجات السفلى ولا يعيرونها أدنى اهتمام. بينما شبابنا يجعلها من أولويات حياته وحتى مستقبله ؟ا

وأكيد أن الأوروبي حينما يشاهد هذه الظاهرة.فهو يؤكد لنفسه وبثقة دامغة أن شعوب العالم الثالث ومنها العربية. سهلة التطويع والسيطرة وهيّنة بطريقة آلية عفوية وليست مبرمجة وقديما قال الشاعر ( يعيب الناس كلهم الزمان ..وما لزماننا عيب سوانا ).وأشار إليها كذلك كاتبنا المبجل ـ مالك بن نبي ـ يوم قال(بظاهرة القابلية للإستعمار) وهذا الذي نعيشه اليوم هو فعلا نوع من الإستعمار الفكري والاستحواذ الذهني الذي يرضى بالخنوع والمروق سبيلا أوحدا.ويعتبر كل ما يأتي من وراء البحار مثله الأعلى في كل شيء..محتقرا ذاته وماسكا بسوط لجلدها دون إكراه؟ا

لذلك ما دام المشكل نفسيا وفكريا و بهذه الدرجات والكيفيات فأنت لا حق لك أن تندهش حين تشاهد المقاهي ممتلئة عن آخرها في كل دوري أوروبي..بينما هي شاغرة خاوية على عروشها إذ تعلق بمسألة تتعلق بالواقع اليومي والتثقيف الإعلامي.أو محاضرة أو قضايا التنمية البشرية .أو روبورتاجات اجتماعية مفيدة.