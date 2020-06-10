إهتمام خاص بالفضاء الصحراوي تاريخيا و ثقافيا

* من إصدارات مجمع الوسط للصحافة والإعلام

صدر أمس العدد الرابع من مجلة أسيهار السياحية والتي تصدر عن مجمع الوسط للصحافة والإعلام حيث يستكمل هذا العمل هودا مضنية بذلت عبر ثلاثة أعداد سابقة خصصت للعنية بالتسويق للوجهات السياحية الجزائرية و تشجيع مبادرات الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في المجال.

اهتم العدد الرابع من أسيهار بالفضاء الصحراوي عبر نقاط كثيرة من بينها الطاسيلي ناجر و كهوف الطاسيلي فضلا عن ملف خاص بمدينة وادي سوف و سحرها الأخاذ و تنقلت المجلة أيضا إلى عاصمة الزيبان بسكرة لترصد غيضا من فيض جمالها البهي دون التغافل عن أسطورة حيزية الحاضرة بقوة آسرة في المخيال الثقافي الجزائري و تناولت عبر صفحاتها عن الدوبارة البسكرية و القشابية و صناعة النسيج و الإمزاد و القمبري وحاورت المدير العام لفندق لامراز بوبكر بوزيان و أيضا حاورت المجلة المدير العام للحظيرة الوطنية الثقافية لمنطقة الهقار حمود أمرزاغ.

و تجدر الإشارة أن متن المجلة مكتوب باللغتين العربية و الفرنسية.

و.الحاج