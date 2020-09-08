* تلبية المطالب الأساسية للحراك الشعبي

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، معتبرا بأن مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي جاء متجانسا مع عناصر الهوية وداعما للمؤسسات المنتخبة شعبيا.

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أمس في كلمة له على هامش عرض الوزير الأول للمشروع أمام أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مشروع الدستور الجديد تضمن إنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة والمجتمع.

وأكد شنين أن المقاربة في مناقشة وثيقة تعديل الدستور كان من خلال الإجماع والاستشارة الواسعة بين مختلف كل الفاعلين من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني، لافتا بأن الوثيقة تعطي من خلال المواد التي تتضمنها الكلمة دوما للمؤسسات المنتخبة شعبيا، مضيفا:” هذه المقاربة تعد مميزة في محطات التي شهدتها الجزائر الجديدة، وهي مقاربة مبنية على تلبية المطالب الأساسية التي جاء بها الحراك الشعبي، أن الجزائر عرفت محطات كثيرة لكنها لم تسجل يوما محطة بمثل هذه المحطة فيما يخص الدستور”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مشروع الدستور يمثل ثمرة للمشاورات وتم تعديله بناء على مقترحات الطبقة السياسية لأول مرة، وقد استجاب لمبدأ التداول للسلطة، مشددا بان أن مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي جاء متجانسا مع عناصر الهوية.

ولفت رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين وثيقة تعديل الدستور أنهت هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة، مشيرا بأن رئيس الجمهورية حرص على إشراك البرلمان بغرفتيه في مناقشة مسودة تعديل الدستور.

وأكد شنين أن مسودة تعديل الدستور جاءت متناسقة مع هوية المواطن الجزائري، لافتا بأن مسودة تعديل الدستور استجابت لمطالب الحراك الشعبي في مبدأ التداول على السلطة، وتجاوبت على المطلب الأساسي في مكافحة الإرهاب، قائلا :” مسودة تعديل الدستور جاءت متجانسة مع عناصر هوية المجتمع الجزائري وحق المواطن في رقابة على مؤسسات وسيادته، كما كانت مسودة تعديل الدستور استجابة عملية لمبادئ أول نوفمبر”.

إيمان لواس