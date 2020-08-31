إنهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها انهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين، فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و 14 واليا منتدبا حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

إنهاء مهام الولاة :

– أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار

– محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة

– عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة

– عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم

– الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة

– محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت

– عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة

– نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.

التعيين في سلك الولاة:

– لخضر سداس، واليا للشلف

– محمد بلكاتب، واليا لبشار

– مصطفى قريش، واليا لتمنراست

– محمد البركة دحاج، واليا لتبسة

– دومي جيلالي، واليا للجلفة

– كمال عبلة، واليا لسطيف

– عبد القادر بن سعيد، واليا لسكيكدة

– كربوش كمال الدين، واليا لقالمة

– جهيد موس، واليا للمدية

– عيسى بولحية، واليا لمستغانم

– عبد القادر جلاوي، واليا للمسيلة

– مسعود جاري، واليا لوهران

– عباس بداوي، واليا لتيسمسيلت

– عبد القادر راقع، واليا للوادي

– لبيبة ويناز، والية لتيبازة

– امحمد مومن، واليا لعين تيموشنت

– عطا الله مولاتي، واليا لغليزان.

إنهاء مهام ولاة منتدبين:

– مبروك عون، بصفته واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار

– سمير نفلة، بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر

– جمال قاسمية، بصفته واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر

– بن اعمر كياس، بصفته واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر

– فريدة عمراني، بصفتها والية منتدبة لبوزريعة بولاية الجزائر

– أحمد بودوح، بصفته واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر.

تعيين ولاة منتدبين:

_ ناصر سبع، واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار

-عز الدين حمادي، واليا منتدبا لبرج باجي مختار بولاية أدرار

– بوبكر لنصاري، واليا منتدبا لأولاد جلال بولاية بسكرة

– عبد الرحمان دحيمي، واليا منتدبا لبني عباس بولاية بشار

– ساعد شنوف، واليا منتدبا لإن صالح بولاية تمنراست

– ابراهيم غميرد، واليا منتدبا لإن قزام بولاية تمنراست

– محمد السعيد بن قامو، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر

– عبد المالك بوتسطة، واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر

– عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر

– حورية مداحي، والية منتدبة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر

– يوسف بشلاوي، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر

– جمال الدين حصحاص، واليا منتدبا لبوزريعة بولاية الجزائر

– نسيب نجية، والية منتدبة لزرالدة بولاية الجزائر

– أحمد زروقي، واليا منتدبا لرويبة بولاية الجزائر”.