إنهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين

حركة جزئية في سلك الولاة

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عن الوسط الجزائرية 0

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها انهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين، فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و 14 واليا منتدبا حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

  • إنهاء مهام الولاة :

 – أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار

 – محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة

 – عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة

 – عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم

 – الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة

  – محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت

  – عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة

 – نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.

  •  التعيين في سلك الولاة:

  – لخضر سداس، واليا للشلف

 – محمد بلكاتب، واليا لبشار

 – مصطفى قريش، واليا لتمنراست

  – محمد البركة دحاج، واليا لتبسة

  – دومي جيلالي، واليا للجلفة

  – كمال عبلة، واليا لسطيف

 – عبد القادر بن سعيد، واليا لسكيكدة

 – كربوش كمال الدين، واليا لقالمة

  – جهيد موس، واليا للمدية

   – عيسى بولحية، واليا لمستغانم

  – عبد القادر جلاوي، واليا للمسيلة

  – مسعود جاري، واليا لوهران

   – عباس بداوي، واليا لتيسمسيلت

   – عبد القادر راقع، واليا للوادي

  – لبيبة ويناز، والية لتيبازة

 – امحمد مومن، واليا لعين تيموشنت

  – عطا الله مولاتي، واليا لغليزان.

  • إنهاء مهام ولاة منتدبين:

– مبروك عون، بصفته واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار

  – سمير نفلة، بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر

  – جمال قاسمية، بصفته واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر

   – بن اعمر كياس، بصفته واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر

  – فريدة عمراني، بصفتها والية منتدبة لبوزريعة بولاية الجزائر

  – أحمد بودوح، بصفته واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر.

  • تعيين ولاة منتدبين:

_ ناصر سبع، واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار

 -عز الدين حمادي، واليا منتدبا لبرج باجي مختار بولاية أدرار

– بوبكر لنصاري، واليا منتدبا لأولاد جلال بولاية بسكرة

– عبد الرحمان دحيمي، واليا منتدبا لبني عباس بولاية بشار

 – ساعد شنوف، واليا منتدبا لإن صالح بولاية تمنراست

 – ابراهيم غميرد، واليا منتدبا لإن قزام بولاية تمنراست

 – محمد السعيد بن قامو، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر

 – عبد المالك بوتسطة، واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر

  – عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر

  – حورية مداحي، والية منتدبة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر

 – يوسف بشلاوي، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر

 – جمال الدين حصحاص، واليا منتدبا لبوزريعة بولاية الجزائر

  – نسيب نجية، والية منتدبة لزرالدة بولاية الجزائر

 – أحمد زروقي، واليا منتدبا لرويبة بولاية الجزائر”.

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