إنهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها انهاء مهام ثمانية ولاة و ستة ولاة منتدبين، فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و 14 واليا منتدبا حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
- إنهاء مهام الولاة :
– أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار
– محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة
– عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة
– عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم
– الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة
– محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت
– عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة
– نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.
- التعيين في سلك الولاة:
– لخضر سداس، واليا للشلف
– محمد بلكاتب، واليا لبشار
– مصطفى قريش، واليا لتمنراست
– محمد البركة دحاج، واليا لتبسة
– دومي جيلالي، واليا للجلفة
– كمال عبلة، واليا لسطيف
– عبد القادر بن سعيد، واليا لسكيكدة
– كربوش كمال الدين، واليا لقالمة
– جهيد موس، واليا للمدية
– عيسى بولحية، واليا لمستغانم
– عبد القادر جلاوي، واليا للمسيلة
– مسعود جاري، واليا لوهران
– عباس بداوي، واليا لتيسمسيلت
– عبد القادر راقع، واليا للوادي
– لبيبة ويناز، والية لتيبازة
– امحمد مومن، واليا لعين تيموشنت
– عطا الله مولاتي، واليا لغليزان.
- إنهاء مهام ولاة منتدبين:
– مبروك عون، بصفته واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار
– سمير نفلة، بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر
– جمال قاسمية، بصفته واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر
– بن اعمر كياس، بصفته واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر
– فريدة عمراني، بصفتها والية منتدبة لبوزريعة بولاية الجزائر
– أحمد بودوح، بصفته واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر.
- تعيين ولاة منتدبين:
_ ناصر سبع، واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار
-عز الدين حمادي، واليا منتدبا لبرج باجي مختار بولاية أدرار
– بوبكر لنصاري، واليا منتدبا لأولاد جلال بولاية بسكرة
– عبد الرحمان دحيمي، واليا منتدبا لبني عباس بولاية بشار
– ساعد شنوف، واليا منتدبا لإن صالح بولاية تمنراست
– ابراهيم غميرد، واليا منتدبا لإن قزام بولاية تمنراست
– محمد السعيد بن قامو، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر
– عبد المالك بوتسطة، واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر
– عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر
– حورية مداحي، والية منتدبة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر
– يوسف بشلاوي، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر
– جمال الدين حصحاص، واليا منتدبا لبوزريعة بولاية الجزائر
– نسيب نجية، والية منتدبة لزرالدة بولاية الجزائر
– أحمد زروقي، واليا منتدبا لرويبة بولاية الجزائر”.