إنهاء مهام مدير مستشفى رأس الوادي

قرر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بوزيد، أمس، إنهاء مهام مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية، لرأس الوادي.

أعلنت ولاية برج بوعريريج، في بيان لها، أن القرار جاء بناءا على نتائج التحقيق، الذي كلف به المفتش العام لدى وزارة الصحة، على خلفية وفاة الطبيبة الحامل في شهرها السابع، “وفاء بوديسة”، متأثرة بفيروس كورونا.

كشفت نتائج التحقيق، الذي تقرر لمعرفة الأسباب الحقيقية، وراء وفاة الطبيبة الحامل، وفاء بوديسة، صحة الاتهامات الموجهة للمعني، من قبل زوج وعائلة الضحية، نتيجة عدم امتثال المدير لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسريح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا استثناءا، مع الإبقاء على رواتبهم الشهرية.

مريم خميسة