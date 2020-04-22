إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية

صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام 7 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ونص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 أفريل 2020 على أنه “تهنى ابتداء من 15 أكتوبر 2019 مهام السفراء فوق العادة و المفوضين للجمهورية الجزائرية الشعبية لإحالتهم على التقاعد.

ويتعلق الأمر بكل من عمار عبة، بلندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومنور ربيعي، بالخرطوم، جمهورية السودان، وفؤاد بوعتورة، ببراغ، جمهورية التشيك.

كما أُنهيت مهام أمحـمد عشاش، بهافانا، جمهورية كوبا، ساعد بن العابد، بدار السلام، الجمهورية المتحدة لتنزانيا، بالإضافة الى بن عودة هامل، ببيونس إيرس، جمهورية الأرجنتين، ومولاي محـمد قنديل، ببارن، كونفيدرالية سويسرا.