أجمع عديد المتتبعين للشأن المحلي ورقلة أن إنهاء مهام الأمين العام لولاية ورقلة كان منتظرا لعدة أسباب بسبب عدم التزامه بتعليمات الجهات الوصية الرامية لفتح قنوات الحوار مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.

يرى متابعون لخبايا ما يدور بأروقة الولاية ، أن حركة التغيير الجزئية التي أجراها أمسية الأربعاء من الأسبوع المنصرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي أفضت بإنهاء مهام الأمين العام لولاية ورقلة ، كانت منتظرة لعدة أسباب تأتي في مقدمتها دخوله في صراعات مباشرة مع عدد من المواطنين التي لطالما اشتكوا من ظلم الإدارة لهم ، ناهيك عن عجزه في تدارك النقائص المسجلة حول واقع التنمية ، حيث أن هذه المستجدات تتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإلزام الولاة ودوائر الاختصاص المعنية بفتح قنوات الحوار البناء مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والسعي خلف التكفل بها بتطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة بهدف احتواء احتقان الجبهة الاجتماعية بتطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

ومما لا يختلف عليه اثنان أن عدد من الفاعلين بالمجتمع المحلي بولايات الجنوب الكبير وولاية ورقلة على وجه الخصوص قد شددوا في أكثر من مناسبة على ضرورة وضع حد لما أسموه بالحقرة و التهميش والإقصاء وذلك جراء تحويل مؤسسات الدولة بالجنوب لمؤسسات عقابية لفائدة المسؤولين المعاقبين والفاشلين المتهمين بالوقوف خلف براثن التخلف التنموي بالولايات المذكورة.

أحمد بالحاج