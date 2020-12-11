أقدمت نهاية الأسبوع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس عبد الله لهبيل إعادته إلى رتبته الأصلية ،ـ وذلك بقرار قرار يقضي بإنهاء مهامه أبلغه إياه والي سيدي بلعباس عن طريق مديرية الإدارة المحلية التي ابلغت بدورها رئيس البلدية.

القرار جاء على خلفية و برقية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى والي سيدي بلعباس تؤكد إمضاء الوزير الأول على منشور إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ 07 ديسمبر الماضي ، هذا وقد أرجعت أسباب الإقالة إلى الانسداد الكبير الحاصل على مستوى بلدية سيدي بلعباس بين أغلبية المنتخبين والأمين العام المخلوع منذ مدة طويلة ما انعكس سلبا على دفع عجلة التنمية بمدينة سيدي بلعباس ، حيث سبق وان كان الانسداد سببا في استقالة رئيس البلدية الأسبق وتهديد المجلس بالاستقالة الجماعية ما جعل والي الولاية يقدم تقرير مفصلا حول الوضعية الى السيد وزير الداخلية الذي قرر اتخاذ قرار توقيف الأمين العام ضمانا للسيرالحسن لبلدية سيدي بلعباس.

محمد بن ترار