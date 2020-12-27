إنقلاب جرار يودي بحياة فلاح ببلدية منداس

أمين بن لزرق

لقي فلاح بدوار العرايسية ببلدية منداس في ولاية غليزان، مصرعه عقب تعرضه لحادث إنقلاب جرار بالقرب من منزله.

وحسب ما علمته الوسط فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منداس على الساعة 14 سا و 39 د لأجل حادث مرور يتمثل في إنقلاب جرار على مستوى دوار العرايسية بلدية وادي السلام أسفر عن وفاة سائق الجرار في عين المكان.

والضحية يبلغ من العمر 39 سنة تم تحويله من طرف النجدة المتدخلة إلى عيادة متعددة الخدمات لمنداس.

ومن جهتها فتحت فرقة الدرك الوطني ببلدية منداس تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساته ومعرفة اسباب وقوعه.