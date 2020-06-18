إنقطاع المياه ببعض البلديات الوسطى بالعاصمة بداية من يوم السبت

بقلم أمينة داودي

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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب عبر بعض بلديات العاصمة بداية من يوم السبت 20 جوان ابتداء من 11:00 صباحا إلى يوم الاثنين 22 جوان على الساعة 23:00سا.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن سبب الانقطاع هو تسرب جد هام في أحد القنوات الرئيسية لنقل المياه والذي تسبب في تدفق المياه إلى بعض السكنات الواقعة في طريق العجائب السبع في ولاية الجزائر.

وسيستلزم تدخل عاجل لفرق سيال من أجل القيام بإصلاح هذه القناة، حيث سيتم تدخل فرق سيال على مرحلتين، وتشرع المرحلة الأولى يوم السبت 20 جوان انطلاقا من الساعة 23:00 والتي ستستمر 24 ساعة، تتمثل في إنجاز أشغال إصلاح لهذه القناة.

أما المرحلة الثانية تنطلق مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، المبرمجة يوم الأحد 21 جوان على الساعة 23:00، وتدوم 24 ساعة، إلى غاية الاثنين 22 جوان على الساعة 23:00 والمتمثلة في تعبئة الخزانات و تحسين الضغط في شبكات التوزيع.