إنقاذ 11 شخص من موت محقق

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت أن أعوانها قد تمكنوا من إنقاذ11 شخصا من عائلة واحدة من الموت المحقق، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان ماء بمقر إقامتهم، بحي 152 المعروف بـ “فريقو” بوسط مدينة تيارت ،وأشار بيان ذات الهيئة أن أعوانها تدخلوا في حدود التاسعة صباحا بمسكن فردي في حي “فريقو” ، لتقديم الإسعافات الأولية، لـ 11 فردا من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين عام و 70 سنة، ظهرت عليهم أعراض بداية الاختناق ونقلوا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى يوسف دمرجي ،وأرجعت التحقيقات سبب الحادث إلى الغاز المحترق المنبعث من سخان ماء موضوع في شرفة المنزل تسرب لغرفة نوم العائلة ، هذا وحذرت مصالح الحماية المدنية من سوء استغلال أجهزة التدفئة في ظل موجة البرد ،وهو ما يهدد بالموت بالاختناق الذي يزداد بشكل لافت.

محمد بن ترار