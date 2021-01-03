إنقاذ عائلات مُحاصرة بالثلوج ووضعية الطرق الوطنية والولائية صعبة

قالت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، بأن وضعية الطريق السيار شمال جنوب الرابط بين دائرتي البرواقية والمدية تعتبر صعبة بسبب الثلوج والجليد، زيادة على الوضعية الصعبة لطرق بن شكاو وماسكوني والفرنان وأولاد عنتر ودراق واولاد إبراهيم عشيبة وأيضا الطريق الوطني رقم 60 ببلدية سبت عزيز، وأضاف بيان مصالح الحماية المدنية، بأنه الوحدة الرئيسية تدخلت من أجل إنقاذ 04 عائلات محصورة بمركباتها عبر بعض المسالك وبالتحديد بمنطقة تيبحرين بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية، كما تم التدخل من أجل إبعاد سيارة محصورة نتيجة الإنزلاقات وتراكم الثلوج وهذا على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين بلدية ذراع السمار وبني عطلي، زيادة على التدخل من أجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى على مستوى طريق الوطني رقم 01 بلدية ودائرة المدية والمتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة صغيرة خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 34 سنة و.تسجيل حادث مرور آخر على مستوى شراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 تمثل في انحراف شاحنتين بدون تسجيل خسائر بشرية تذكر.