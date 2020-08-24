إنقاذ ثلاثة “حراقة” من الهلاك و البحث عن 09 اخرين في انقلاب زورق بسواحل وهران

تمكنت الوحدة العائمة التابعة للمحطة الجهوية لحرس السواحل بوهران من انقاذ ثلاث حراقة من الهلاك المحقق فيما تزال الابحاث جارية عن 09 اخرين على بعد 03 أميال بحرية شمال سواحل بوزجار.

وحسب ما علم من مصدر أمني، فإن الحراقة البالغ عددهم 12 ابحروا خلسة ليلة امس من شاطئ صخري بالرأس الابيض التابع لإقليم بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس غير أن رجلتهم تحولت الى كابوس بعد أن انقلاب الزورق الذي كان يقلهم على بعد أميال دون اعطاء تفاصيل اخرى مكتفيا أن الحراقة الثلاثة تم تحويلهم الى مستشفى وهران الجامعي لتلقي الاسعافات الاولية.