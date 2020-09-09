إنطلاق محاكمة الإخوة كونيناف بمحكمة سيدي امحمد

فتحت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، قضية فساد متعلقة بملف الإخوة كوننياف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

القضية متابع فيها كل من الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية سابقا إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية وإستغلال نفوذ موظفين عموميين.

إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي هذا و قد كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية.

وإستهلت القاضية الإستجواب بالمتهم رضا كونيناف.

القاضية: كيف تحصلت على شركتي “كوغجال اجي” و”اي تي بو”؟

القاضية: البداية بمؤسسة كوغرال الجي كم تمثل اسهمكم في المؤسسة؟

رضا كونياف: 80 بالمئة لنا

القاضية: كم نسبة التنازل عن مؤسسة كوغرال ؟

رضا كونيناف: نسبة التنازل بلغت 60 بالمىة، وطالبونا بالاستثمار كشرط للتنازل

القاضية : مبلغ التنازل طبقا للائحة عن مجلس مساهمات الدولة قدرت ب 42 مليار سنتيم لشركة كوغرال، مع وجود عدة التزامات تسديد المبلغ المتبقي من قيمية التنازل ب29 مليار سنتيم

رضا كونيناف: يجيب لا اعلم جيدا في هذه النقطة المسير المالي ادرى.

القاضية: وضع برنامج إستثماري بمبلغ 18 مليار سنتيم تكوين بقيمة 10ملايير سنتيم

رضا كونيناف: نعم الآجال 30 بالمئة عند امضاء العقد دفعتها ووفيت بجميع الإلتزامات.

القاضية : ماهو الحل الذي تم التوصل إليه فيما يخص شركة “كوغرال الجي” بعد النزاع بينكم وبين مجلس محاسبة الدولة ؟

رضا كونيناف : بعد تقرير الخبرة أخذنا تعويض بـ 120مليار سنتيم.