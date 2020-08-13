إنشاء مؤسسة وطنية عمومية لتسيير المدارس الابتدائية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، عن إنشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي حيث توكل لها مهام الإطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية.

وقال بلجود، إن هذه المؤسسة توكل لها مهام تسيير المدارس الابتدائية في مجال النقل والإيواء والإطعام وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. مشيرا إلى أن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو الآن قيد الدراسة.

وتحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، سيتدعم قطاع التربية بعدة هياكل جديدة منها “41 مجمعا مدرسيا و143 متوسطة، بالإضافة إلى 96 ثانوية و560 مطعم مدرسي، وكذا 77 قاعة رياضة و43 ملعبا بالإضافة إلى 89 وحدة كشف. وفي نفس الإطار سيتم قريبا توزيع 650 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل.