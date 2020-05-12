إنشاء ديوان خاص بالفلاحة الصحراوية لإنتاج السكر ومواد صنع الزيت

اكد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أن الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم متخصص في دعم وتأطير المستثمرين الكبار الذين يتقدمون بطلبات استثمار أراض لا تقل مساحتها عن 500 هكتار، وفقا لما صرح به عبر الإذاعة الوطنية.

وأضاف فؤاد شحات أن الديوان الذي يدعم ويرافق المستثمر يطرح شروطا يجب على هذا الأخير الموافقة عليها، من ضمنها أنتاج المواد الإستراتيجية التي يحددها الديوان وعلى رأسها زراعة وإنتاج مادة السكر، وكذلك الحبوب، لاسيما القمح اللين بالإضافة الى الحبوب التي تنتج زيت الاكل كالصويا والذرة وغيرها.

وفي هذا الخصوص حدد الديوان 3 شروط أساسية للمستثمر وهي تحديد نوع المنتوج وطريقة العمل واستعمال التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الطاقات المتجددة.

وأشار بهذا الصدد إلى أنه تم منح حوالى 800 ألف هكتار لمستثمرين للاستصلاح والإنتاج الفلاحي غير أنه و”على أرض الواقع لا يوجد سوى 200 ألف هكتار التي بدأ العمل بها، وهنا يتم طرح مسالة اعادة النظر في تسوية الاوضاع من خلال المعاينة والتحقيق، وهذا يتطلب وقتا كبيرا، وعليه فإن الديوان الجديد سيسمح بالانطلاق مباشرة خلال شهر ماي في توزيع الأراضي على المستثمرين الحقيقيين”.

وبالنسبة لطريقة عمل الديوان قال فؤاد شحات إنه “يعتمد بالدرجة الأولى على المستثمرين المحليين ولا مانع من دخول مستثمرين أجانب وفق احترام قوانين الاستثمار المعمول بها في جميع دول العالم”.

وتوقع شحات في الأخير موسما فلاحيا جيدا، لاسيما وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك، حيث وصل معدل أنتاج الحبوب في بعض الولايات الى ازيد من 65 قنطار في الهكتار الواحد.