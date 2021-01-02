إنشاء حاضنة أعمال بجامعة البويرة

وافقت مؤخرا المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على إنشاء مصلحة مشتركة للبحث العلمي في شكل حاضنة والموسومة بـ “حاضنة جامعة البويرة” المشتركة الإدارة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وجامعة البويرة وذلك بعد الطلب الذي تم إيداعه من طرف إدارة هذه الأخيرة ،حيث يهدف هذا المشروع العلمي الهام حسب بيان لخلية الاتصال تحوز “الوسط” نسخة منه إلى تثمين البحوث العلمية والHعمال الابتكارية المختلفة وتجسيدها على أرض الواقع من خلال مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية لإنشاء مؤسسات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة مما يساعد على استحداث الثروة، كما ستعمل الحاضنة فور دخولها في نشاطها على دعم وتوفير الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية بمشروعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة.

هذا فيما ستشرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية على تأطير هذه الحاضنة بالتنسيق مع أساتذة جامعيين وباحثين مع ضمان تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع المبتكرة التي سيتم اختبارها.و ستضمن ذات الهيئة أيضا من خلال خبراتها مرافقة المشاريع المبتكرة واستحداث مؤسسات ناشئة لمساعدة جامعة البويرة في انتقاء المشاريع ودعمها ومرافقتها في مجال اختصاص الجامعة.و أشار ذات المصدر أن هذه الحاضنة تهتم بروّاد الأعمال من ذوي الكفاءات الجامعية – الطلبة والباحثين، سنة ثالثة ليسانس، سنة ثانية ماستر وطلبة الدكتوراه- ،القادرين على تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم مشاريع، ومؤسسات ناشئة STARTUPS ذات أفكار إبداعية سواء كانت مشاريع: خدمات، منتجات، نماذج عمل، أو اختراعات ضمن قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصناعة التجارة الصيدلة والطب، الصحة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة والطاقات المتجددة، الرسكلة والبيئة. أو أي تقنية تهدف إلى استثمار المصادر المتوفرة لدعم واستمرارية المؤسسات الناشئة STARTUPS ،نجاحها ،وتطوير عملها لترقى إلى مكانة المؤسسات الناجحة التي تمثل نقطة انطلاق وإقلاع اقتصادي وفق مضامين التنمية المستدامة ومن بين المهام الرئيسية للحاضنة أيضا تقديم خدمات التدريب Coaching والاستشارات لأصحاب الأفكار و بلورة أفكارهم لتكون جاهزة للتطبيق فضلا عن العمل على تسويق الفكرة الريادية، دعم الإبداع و الإبتكار من خلال تقديم المرافقة ،الخدمات، الخبرات،التجهيزات، دراسات الجدوى الاقتصادية، الاستشارات الفنية، الإدارية للوصول إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تكنولوجية إبداعية غير تقليدية ،وتوقيع إتفاقيات شراكة مع الجهات الداعمة للتواصل مع رواد الأعمال وحصولهم على الدعم المناسب لشركاتهم الناشئة بالإضافة إلى ترشيح المشاريع المحتضنة للمشاركة في المسابقات المحلية، الجهوية، الوطنية، والعالمية مع ضمان الدعم المادي لحاملي الأفكار والمشاريع الابتكارية وكذا السعي للوساطة بين حاملي الأفكار والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة الأفكار إلى مشاريع وحلول ميدانية وتذليل العراقيل البيروقراطية لحاملي الأفكار التي قد يتعرضون لها خلال مراحل تجسيد فكرة المؤسسة الناشئة.

أحسن مرزوق