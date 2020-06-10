إنخفاض عجز ميزان المدفوعات بـ 57 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2020

سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر، انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ، بحيث انتقل من 5،9 مليار دولار الى 2،5 مليار دولار.

وأفاد بيان لبنك الجزائر، حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 و أفاق تطوره انه “نظرا لفائض في حساب الرأسمال والعمليات المالية يقدر بـــ623 ،1 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة98 ، 56 بالمئة، مسجلا 536 ، 2 ،مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 896،5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.

و خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 7، 33 بالمئة، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع بــــ830 ، 3 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة.