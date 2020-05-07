إنجاز 84 بناية بدون رخصة خلال شهر أفريل بالعاصمة

سجلت فرق شرطة العمران وحماية البيئة تدخلا متعلقا بإنجازات بناء بدون رخصة و16 تدخلا خاصا بالتجارة غير الشرعية خلال أفريل الفارط.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن شرطة العمران وحماية البيئة أحصت خلال شهر أفريل الماضي فيما يخص المساس بقواعد العمران وتطهير الطريق العام، 84 تدخلا تعلق بإنجازات بناء بدون رخصة و 16 تدخلا متعلّقا بالتجارة غير الشرعية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 376 تدخلا حول رمي وإهمال النفايات، و299 تدخل حول إيداع أو رمي النفايات الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل 27 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، ناهيك عن 13 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كُناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة، بالإضافة إلى إزالة 09 مواقع ومفرغات غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.