إنجاز الأعمال الإدارية المتعلقة بتسيير مواردها البشرية قبل 20 ديسمبر الجاري

دعت وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء في بيان لها مديرياتها على المستوى الوطني إلى إنجاز مختلف الأعمال الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية قبل غلق السنة المالية لسنة 2020، في أجل اقصاه 20 ديسمبر الجاري.

واوضح البيان أن البرقية “تتضمن تعليمات بخصوص سير الاعمال الإدارية لسنة 2020، وهذا حرصا على ضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع”.

وأشارت إلى أن الوزارة طالبت مديرياتها الولائية بضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية”.