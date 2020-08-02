إنتشال جثة غريق من بركة مائية باقليم اولاد بليل في تخمارت بتيارت

نجح أعوان الحماية للوحدة القطاعية ببلدية تخمارت بتيارت بمعية فرقة الغطاسين في إنتشال جثة شاب غريق يبلغ من العمر 31 سنة من بركة مائية باقليم اولاد بليل بتخمارت في تيارت.

الغريق تم انتشال جثتة الغريق من بركة مائية مساحتها حالي 80م وعمقها 4م، والذي تبين انه غرق في الطمي بقعر البركة ، ليتم نقل الغريق من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجتث بالمؤسسة الإستشفائية إبن سينا بدائرة فرندة.

محمد بن ترار