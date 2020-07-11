إنتشار كورونا في الجزائر حسب الولايات

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 18712 إصابة بينها 1004 حالات وفاة و13375 متعاف إلى غاية مساء اليوم السبت ، بعد تسجيل 470 إصابة جديدة و8 وفيات و251 حالة شفاء في الساعات الـ24 الأخيرة ، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.

وارتفعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالوباء من جديد بعد تراجع طفيف لثلاثة أيام على التوالي عن الزيادة القياسية المسجّلة يوم 07 جويلية (+475 ).

وسجلت أعلى زيادة في ولايات باتنة (+70 )، وبسكرة (+49 ) ، والجزائر (+47 ) ، والبليدة (+45 ) ، وورقلة (+37 ) ، والمسيلة (+30 ).