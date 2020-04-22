إنتاج 18 مليون قنطار من الخضر في رمضان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، إنّ الجزائر ستنتج، أزيد من 18 مليون قنطار، من الخضر والفواكه، طيلة شهر رمضان، وهو ما يجعل السوق الجزائرية، خلال الشهر الفضيل، تتوفر على كل المنتجات بدون أي نقص.

حيث أكد عماري خلال الندوة الصحفية، التي نظمها على هامش اجتماعه، مع وزير التجارة، كمال رزيق، من أجل ضبط الأسواق، أن كل المنتجات سواء من الخضر، أو الفواكه، واللحوم الحمراء، و البيضاء، ستكون متوفرة، فلا داعي للخوف والهلع، مضيفا أن الحكومة، اتخذت كل احتياطاتها اللازمة، من أجل الحفاظ على استقرار السوق، وتوفر المنتجات في كل الأسواق.

وأشار ذات المسؤول، أن الحكومة تعمل على متابعة الوضع، من خلال العمل والتنسيق مع المجتمع المدني، من أجل دعم العائلات المعوزة، كما سيشرف الأمناء العامون للوزارات، على متابعة الوضع، وتسيير المخزون وتوزيعه، في كل الأسواق، خلال الشهر الفضيل.

مريم خميسة