إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

كشف الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة و المناجم, غريب سيفي أمس الثلاثاء بالجزائر عن صناعة أول رافعة جزائرية قبل نهاية السنة مما سيسمح بالحد من استيراد هذا النوع من الآليات الكبرى.

و لهذا الغرض, تم اليوم بمناسبة تسليم المصنف الجزائري الأول لمهن قطاع الصناعة لمختلف مسيري المجمعات الصناعية, التوقيع على اتفاقية بين الجامعة الصناعية و مركز البحث للتكنولوجيات الصناعية و مؤسسات “باتيميتال” و “فيروفيال” عنابة لإنجاز أول رافعة مصنعة محليا.

و تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من السيد غريب سيفي و ممثل مركز البحث العلمي و تطوير التكنولوجيات الصناعية , باجي مختار و الرئيس المدير العام لمجمع ” باتيميتال ” المختصة في قطاع البناء و الانجاز, ياحي حسان و ممثل المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية, شيخ مراد و أخيرا الرئيس المدير العام لمؤسسة ” فيروفيال ” لإنتاج معدات السكة الحديدية و تجهيزاتها بعنابة, بو يوسف العربي.