إمكانيات ضخمة لإنجاح الامتحانات والدخول المدرسي

استكملت مديرية التربية لولاية النعامة جميع الإجراءات الضرورية لاستقبال امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بكل أريحية، وهذا من خلال تجند جميع عمال قطاع التربية من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين.

استقبال 8770 مترشح في الطورين وتسخير 3555 مؤطر

هذا وأكد مدير التربية عبد القادر أوبلعيد أنه تم تسخير أزيد من (3555) مؤطرا كما تم رصد (66) مركز لاحتضان المرشحين للامتحانات مع استقبال 8770 مترشح في كلا الطورين المتوسط والثانوي بالإضافة إلى استحداث نائب مركز رفقة طاقم كامل متكون من طبيب واداريين و عمال من أجل تنفيذ بروتوكول صحي صارم.

وتفصيلا لما تم ذكره تم تخصيص 24 مركزا متعلق بامتحانات مرحلة شهادة التعليم المتوسط، يمتحن فيه 4385 مترشح منهم 2128 ذكور و2257 إناث و 297 مترشح حر، يؤطرهم 1673 أستاذ.

في حين بلغ عدد مراكز الامتحانات المخصصة لشهادة البكالوريا 22 مركزا يمتحن فيها 4385مترشح من بينهم 2221 ذكور و2164 اناث و1977 مترشح حر، حيث تم تسخير 1882مؤطر .

كما تم فتح مركز جديد بإحدى مناطق الظل ببلدية عين بن خليل يضم 95 مترشخ حيث تم تسخير 65 مؤطر لهم.

70 ألف تلميذ في جميع الأطوار سيلتحقون خلال الموسم المدرسي الجديد

تحسبا للموسم الدراسي الجديد أكد مدير التربية لولاية النعامة عبد القادر أوبلعيد أن القطاع سيشهد انطلاقة نوعية هذا الموسم من خلال عدد المرافق التي استفاد منها خاصة تلك الموجودة بالمناطق الحدودية والمعزولة من أجل مواكبة وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ حيث تم التكفل بها إذ يرتقب استقبال 70 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاث في الدخول المدرسي الجديد ، منها 39 ألف تلميذ في الطور الابتدائي، و21 ألف تلميذ في الطور المتوسط و10ألاف تلميذ في الطور الثانوي.

وضمن إستراتيجية القطاع الجديدة التي تركز على ضمان تمدرس مريح للتلاميذ من اجل تحقيق المزيد من النجاحات في الامتحانات الوطنية المدرسية.، وسعيا منها من أجل تخفيف الضغط على الأقسام المدرسية خاصة الابتدائيات تم مباشرة عدة عمليات شملت التوسيع للطور الابتدائي الذي مس82 قسم والذي سيحتضن ما يقارب 2827 تلميذا للتمدرس، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف التمدرس بالدرجة الأولى للتلاميذ والقضاء على نظام الدوامين وكذا فتح أقسام جديدة للتحضيري خاصة في مناطق الظل، بالإضافة إلى فتح مجمع مدرسي من النوع دال في عاصمة الولاية النعامة، إلى جانب فتح16مطعم مدرسي على مستوى الولاية لهدف تقديم وجبات ساخنة لجميع التلاميذ خلال فصل الشتاء.

هياكل تربوية جديدة لتقريب التلميذ من مسكنه

لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف جيدة وقريبة من سكناتهم تم برمجة هياكل تربوية بجميع التجمعات السكانية المستحدثة، خاصة بالمدن الكبرى التي عرفت توسعات عمرانية، حيث

سيتم فتح ثلاث متوسطات جديدة واحدة بالمشرية ق6 بمنطقة التوسع المشرية الجديدة ومتوسطتين بالعين الصفراء ق6 بكل من حي الحي الجديد الضلعة و حي 800 مسكن بالحمار إلى جانب إستفادة متوسطة الشهداء السبع بالعين الصفراء من 6 أقسام للتوسيع.

إما في الطور الثانوي سيتعزز قطاع التربية بفتح ثانوية جديدة تتسع ل1000 مقعد بيداغوجي بالمشرية وأخرى تتسع ل800 مقعد بيداغوجي تعويض لثانوية عبد الحميد بن باديس بالعين الصفراء،إلى جانب فتح قسمين للتوسيع بثانوية صدوق الحاج بالنعامة و 04أقسام أخرى للتوسيع أيضا بثانوية الإخوة عزوزي بالمشرية هذه المؤسسة التي تشهد ضغطا كبيرا منذ سنوات.

40 قسما للتوسيع والتهيئة بمناطق الظل

وضعت مديرية التربية بولاية النعامة برنامج خاص لإعادة الاعتبار لعدة مؤسسات تربوية موجودة بمناطق الظل بالبلديات الحدودية، حيث سيتم فتح مدرسة حاسي الدفلىببلدية الصفيصفة التي ظلت مغلقة لمدة مع تهيئتها وتجهيزها لاستقبال سكان القرية وجميع التلاميذ من البدو الرحل

مع استلام مدرسة جديدة بالغويبة بمغرار،كما استفادت مناطق الظل خاصة تلك المعزولة والموجودة بالبلديات الحدودية من 40قسم للتوسيع من بين مجموع82 قسم،توفير 16 مطعم مدرسيي ستكون جاهزة، كما أكد مدير القطاع على أنه سيتم فتح افواجا جديدة لأقسام التحضيري عبر هذه المناطق لتمدرس عدد كبير من التلاميذ خاصة في المناطق النائية.

دورات تكوينية لجميع أساتذة الأطوار الثلاثة

باشرت مديرية التربية عدة دورات تكوينية مست الأساتذة الجدد بالإضافة إلى المفتشين والمدراء وبعض الرتب الأخرى، حيث فاق عدد الأساتذة وبعض الرتب الأخرى الذين خضعوا لدورات تكوينية 133 أستاذ، وستستمر عملية التكوين حسب تصريحات مدير القطاع وفق برنامج مسطر والذي يكون مرفق ببروتوكول صحي صارم.

هذا وأشار مدير القطاع أن ولاية النعامة التي سجلت قفزة نوعية خلال السنتين الأخيرتين في النتائج على المستوى الوطني بفضل جميع الأساتذة والإداريين الساهرين على خدمة التلميذ ستكون لولاية النعامة كلمتها ان شاء الله في الامتحانات المقبلة.

النعامة: ابراهيم سلامي