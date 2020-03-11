إمبراطورية الإعلام والهيمنة والسلاح والمال

بقلم: صالح عوض

قوى المال في الولايات المتحدة جاهزة للقيام بأي عمل لتحقيق أهدافها الإستراتيجية فهي تتمتع بصفة “إمبراطورية إبادة الآخر” بدءا بالهنود الحمر والزنوج بالولايات المتحدة مرورا بفيتنام إلى حروب الإبادة في أكثر من مكان وبأكثر من وسيلة بالنابالم حينا وبالفيروس والأوبئة حينا و بالحصار والجوع أحيانا..

منذ قنبلة هيروشيما وناجازاكي إلى سقوط الكتلة الاشتراكية كانت فترة صعود أمريكيا بمنهجية للحضور الفاعل في تحطيم محاولات التحرر العالمي في مجال الاقتصاد والسياسة لتكرس معالم تسيدها، بشكل مباشر او غير مباشر.. رأى صانع السياسات في أمريكا أن الإسلام خطر حقيقي على اعتبار انه يمثل القارة المتوسطة كما يقول كيسنجر ويمتلك ثروات مذهلة وكتلة بشرية ضخمة ويمتلك العرب فيه قوة جذب روحي ومادي استراتيجي لدوائر عديدة،.. فدشنت عدوانها المباشرة بحرب على العراق وأفغانستان لتحقيق أهداف إستراتيجية أهمها الصدمة لتشل الجميع أحزابا ودولا ووعيا جمعيا.. لا يمكن إغفال تدخلات أمريكا منذ قرن في بلداننا بدءا بفلسطين ومرورا بالنفط في الجزيرة العربية وليس انتهاء بجملة الانقلابات العسكرية التي حدثت في بلداننا العربية.. ولكن ينبغي ان لا نقصر النظر على ما يحدث في بلداننا فالعالم كله تحت طائلة البطش والإبادة المادية والمعنوية، بتعمق نكتشف أن هناك قوى تقف خلف الدولة الأمريكية في مجمل السياسات والحروب والاقتصاد وبموجب ذلك أصبحت الدولة الأمريكية بمؤسساتها ليست سوى أداة من أدوات الهيمنة للحكومة السرية” القوى المالية الضخمة” التي تدير مجمع الصناعات الحربية وشركات النفط والبنوك والعقارات وهوليود والإعلام.. تتحرك هذه الحكومة السرية لا هدف لها إلا ازدياد الثروة بغض النظر عن أي نتيجة تلحق بالبشر متجاوزة حدود القانون والأعراف.. وهكذا ينكشف التسيد الأمريكي على حقيقته وهولن يقبل بالتراجع عن الموقع الذي تبوأه.. كيف تدير الحكومة السرية ملفاتها في بلداننا؟ هل بالإمكان التصدي لها؟

عصابة تحكم العالم

لابد من معرفة الخصم؟ ولأننا كما يبدو نحارب أشباحا لا نعرف سبب فشل مشاريع التنمية والعمران والتحرر؟ وهذا ألحق بنا فواجع في الوطن العربي لاسيما تلك التي اقتربت من تحالفات مع الإدارة الأمريكية او الدوائر الامبريالية جملة ظنا بأنها هي المقرر والمخطط.. فمن يسير حركة أمريكا إن لم تكن الحكومة الأمريكية؟ بل ومن يسيطر على حركة العالم؟

إنها “نخبة عالمية” يطلق عليها “الحكومة الخفية” وتتكون من أباطرة العالم من ذوي النفوذ المالي الكبير (العائلات المصرفية الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات)، والمحافل الماسونية العالمية، ومنتديات الصهيونية العالمية، ومؤتمر بيلدربيرغ، ومجلس الشؤون الخارجية في أميركا، وتشاثام هاوس ببريطانيا، ومنتدى دافوس الاقتصادي، وتكتلات العائلات المالية الكبرى على غرار آل روتشيلد وآل مورغان.

هذه النخبة تتحكم الآن في الدولة الأمريكية وتسيرها لمصالحها الربحية حول العالم كما تتحكم بدول غربية عديدة.. وتنفق الدولة الأمريكية التريليونات على حروب لا يستفيد منها إلا هؤلاء الأباطرة فيما يكون المواطن الأمريكي ضحية ارتفاع الضرائب مثله مثل أبناء العالم الذين لحق بهم أذى الحروب الأمريكية.. فالدولة الأمريكية تشن الحروب وتخزن الأسلحة والصواريخ وسباق التسلح لمصلحة جيوب تلك العصابة.. فأصبحت الدولة رهينة برغبات تلك العصابة ملتزمة في سياساتها الخارجية والداخلية بمصالح تلك العصابة.

وفي الوقت نفسه تحتكر هذه النخبة صياغة حركة العالم سياسيا واقتصاديا، والتحكم في ثروات الأمم ومصائر الشعوب، مسخرة قوانين الشرعية الدولية ومؤسساتها والمنظمات الإغاثية لتحقيق أهدافها، مرورا بوسائل الإعلام والبورصات والبنوك الكبرى، وانتهاء بأجهزة الاستخبارات القوية والعصابات المنظمة وغير المنظمة واستخدام القوة العسكرية.

إن كل ثرواتنا وثروات العالم تقع في دائرة اهتمام الحكومة السرية، كما ان أمننا القومي لا يغادر أجنداتهم، بل ان الأمن العالمي تحت أعينهم في أوربا واسيا وإفريقيا إما بشكل مباشر او عن طريق الوكلاء الإقليميين، وهم في كل الأحوال يمتلكون سيناريوهات عديدة للتعامل معنا ومع غيرنا لإحباطنا وإغراقنا في سوق الاستهلاك بالمشتريات الغذائية او العسكرية ويستدعي ذلك تحطيم قدراتنا الإنتاجية الزراعية والصناعية، وإغراقنا في الحروب بين كل دولة وجارتها أو داخل البلد الواحد من خلال صناعة الخطر الوهمي والحقيقي للبلد او للمنطقة وهكذا.. ومن هنا ينبغي عدم الذهاب إلى الوهم بان هناك من يقرر أسعار النفط ونشوب المعارك وفرض التسويات سوى الحكومة السرية في أمريكا.

ترتسم معالم رؤية القوة المتحكمة بالمؤسسات الأمريكية بتحديد الثروات والأسواق والأرباح المراد السيطرة عليها في العالم وهي قد أعدت لتلك المهمات عدتها.. وهكذا أصبحت ثرواتنا في دائرة الأمن القومي الأمريكي، وأن المحافظة عليها، وتأمين الإمدادات الأمريكية بها، ومسارات الطاقة العالمية، يعدُّ أمنا قوميا أمريكيا دائما، يحرص عليه كل رئيس أمريكي. ولتأمين ذل كله كما يقول تشالمرز جونسون، أبرز مؤرّخ عسكري أميركي، في هذا الصّدد: “إنّ جيشنا ينشر أكثر من نصف مليون جندي وجاسوس وتقني ومعلم وموظّف ومتعاقد مدنيّ في دول أخرى، من أجل الهيمنة على محيطات العالم وبحارِه، فقد أنشأنا نحو ثلاث عشرة قوّة بحريّة على متن حاملات الطّائرات التي تحمل أسماء تلخّص إرثنا الحربي.. ندير العديد من القواعد السرّية خارج أراضينا لمراقبة ما تقوم به شعوب العالم، بمن فيهم مواطنونا، وما يقولونه وما يرسلونه بالفاكس أو البريد الالكتروني إلى بعضهم البعض. الحرب على الإرهاب ليست أكثر من شعار.. فالولايات المتّحدة ترفعه كي تخفيَ طموحها الإمبريالي.. فالسّبب الحقيقي لبناء هذه الحلقة من القواعد الأميركية على مدار خطّ الاستواء هو لتوسيع إمبراطوريّتنا وتعزيز هيمنتنا العسكريّة على العالم”..

يحتفظ الجيش الأمريكي على قواعد في تسعة وخمسين بلداً على الأقلّ بشكل مباشر وعلى عدد اكبر من قواعد تحت مظلة الأمم المتحدة وله قدرةٌ ضخمة على دخول الحياة المحليّة و تشكيلها في العديد من دول العالم، كما في البلدان العربية: السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات والمغرب وجيبوتي.. وتعتبر القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق هي الأكبر حيث ان موظفي السفارة الأميركية في العراق يقترب كثيراً من عدد موظفي البنتاغون..

حرب إبادة:

عندما سوئلت مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا في التسعينات: ان الحصار على العراق تسبب في مقتل نصف مليون طفل فالي متى سيستمر؟ ردت مؤكدة: “إن هذا العدد لا يكفي..”

إن مسألة الإبادة كما هو واضح مستقرة في وجدان تلك العصابة كحل ضروري لإنهاء المشكلة.. وعندما نذهب للتعمق في المنهجية المتبعة لديهم نرى انهم يقرون ككل الناس بأن دعائم الاقتصاد ثلاث: الموارد الأساسية، ورأس المال، والقوة العاملة، فاتجهوا الى السيطرة على الموارد الأساسية وتضخيم رأس المال ولكنهم ذهبوا الى الاستعاضة عن القوة العاملة بالآلة أي التخلص من ملايين البشر.. وبدأت تخرج الى السطح نظريات تفيد بأن الموت والكوارث مسألة ضرورية للمسيرة البشرية وظهر في بريطانيا رجال دين مرتبطون بهذه العصابة يتكلمون عن: “القدر السعيد المتمثل بقتل الملايين في الحروب والكوارث”.. وهناك كلام يتسرب من نوادي هؤلاء انه لابد من تخفيض القوة العاملة الى النصف بل واتجه البعض منهم للحديث عن التخفيض الى العشر.. هذا أحد أهم المواضيع التي يجتمع عليها “نادي روما” المكون من عشرات قليلة من أخطر رجال الكرة الأرضية والذي يحيط قضاياه بسرية بالغة إلا أنه أفصح عن رغبته في تحديد سكان الأرض.. فهل عبثا ان يتم قتل مالا يقل عن ستة ملايين عربي في منطقة بلاد الشام والعراق خلال سنوات قليلة..؟ وهل عبثا ان تنتشر الأوبئة في مدغشقر؟ وهل عبثا يتم ترحيل شعب فلسطين بكامله ومحاولة إبادته معنويا ووجوديا تحت إشراف الإدارة الأمريكية؟ هل عبثا ما تم من إبادة جماعية في أفغانستان والعراق؟ هل عبثا انتشار الأمراض في أكثر من مكان في الزنوج والأفارقة والهنود الحمر وسواهم؟ هل عبثا يحرض ترمب الهندوس ضد المسلمين لافتعال حرب ستحصد ملايين البشر من الهنود والمسلمين؟.. وهل عبثا تدعم الإدارات الأمريكية أديس أبابا لإقامة سد عملاق على نهر النيل الأزرق يمكن ان يهدد ملايين البشر في مصر بانحسار الماء عن الشرب والزراعة او بالفيضان عليهم؟

لا يمكن النظر بدون توجس لإجازة الإجهاض وتدمير الأسرة الممنهج وعمليات تحديد النسل في الغرب التي تهدد مجتمعات بالانقراض وفي الغرب أيضا تتجلى سيطرة أشخاص على البنك الفيدرالي في أميركا وبنوك أوربية كثيرة..واحتمال ان تحصل كارثة بانهيار هذه المؤسسات المالية العالمية بتخطيط من قبل العصابة عن عمد كإلغاء العملة ويتم الحديث من حين الى اخر عن تخزين الذهب في أمريكا وأصبح رائجا أن البنك الفيدرالي يتدخل من حين إلى آخر بضخ مليارات الدولارات بدون رقيب من الدولة. وقد يحدث الإعلان عن إفلاس البنوك العملاقة او أي تصرف من شانه تدمير ثروات الناس لتحدث الكوارث الاجتماعية والحروب الكونية.

جوهر الصراع الدائر؟

عبودية جديدة:

ان ما يحصل على الكرة الأرضية إنما هو طريقة منهجية لاستعباد البشر في الغرب والشرق بكل قومياتهم وأديانهم وتحويلهم إلى عبيد.. ويقوم مجموعة من الأشخاص والعائلات التي تملك نصف ثروة الكون “الحكومة السرية” بإدارة الصراعات بألوانها المختلفة ولكي يتموا خطتهم يوجهون الى اختلاق أسباب لحروب قومية او دينية او وطنية بين الدول والشعوب لتستمر عمليتهم الجهنمية.. بالإضافة لما يصنعونه للإنسان الغربي لتضخيم أموال العصابة.

لقد حولوا الحكومات في كثير من دول العالم والأحزاب والمثقفين إلى عبيد من خلال ما يسمى “كي الوعي” يتحركون في فلكهم ولا يستطيعون اتخاذ قرار أو انتخاب خيار دون إذن مسبق أما الشركات العالمية فهي تسيطر على ثروات الشعوب وتجعل بلدانها سوقا لإنتاجها فأصبح الإنسان والمجتمع في بلدان الجنوب عبيدا باتفاقيات او بدونها يمنحون ما يمنح للعبد: أن يأكل ويشرب بقدر، ويتمتع قليلا، وإلا فان الدمار والحصار سيلحق به لقد أصبح الحكام قطيعا من العبيد يقدمون ثرواتهم طوعا للحامي او المخيف..

نظريا وعمليا أصبح الإنسان في الغرب روبوت بيولوجي باحثا عن المتع مقيدا بسلسلة قيود بنكية بلا قدرة على التصرف خارج السيستم.. وهكذا نكتشف ان الإنسان في أمريكا والغرب يعيش تحت نظام عبودية كالتي يفرضونها على العالم بشكل آخر.. ومن هنا تأتي صعوبة بناء دول مستقلة ذات سيادة في بلداننا بل دولا تبعية، ومن هنا تأتي صعوبة وجود ديمقراطية حقيقية في أمريكا او الغرب بل ديمقراطية تداول السلطة بين ممثلي رؤوس الأموال الضخمة.

المخرج:

يوما بعد يوم نتأكد انه لا يمكن لأي بلد عربي أن ينهض بمفرده، و نكتشف أن التكامل العربي في شتى الميادين نقطة الارتكاز الأساسية ولعل هذا لا يكفي، فيصبح لزاما توسيع الدائرة بالعالم الإسلامي والمحيط الإنساني للتصدي لهيمنة الأشرار.. ويوما بعد يوم نكتشف أن لاشيء يمكن أن يرضي الأشرار إلا العبودية كاملة.. ولذا نعلن أن الإنسانية تواجه أعداء من نوع خاص، يريدون لها العبودية والشقاء.. و من هنا تصبح الرؤية الإنسانية خلقا وممارسة من أجل كرامة الإنسان كل الإنسان في كل الأرض.. ولعل العرب يمتلكون سر المبادرة الإنسانية بما لديهم من تجربة حضارية متميزة وبما لديهم من إمكانات روحية ومادية هائلة.