إمارة أبوظبي و صناعة الموت

بقلم: وداد الحاج

يوميا ترسخ “الامارات” صورتها القاتمة من خلال فضائحها و انكشاف دورها في دعم التوترات و التحريض على الفتن و قطع ذات البين ،و إجهاض أي مسعى لرأب الصدع في كثير من الساحات وآخرها ليبيا أين كشفت وثيقة رسمية سربتها مصادر أمنية، عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم الجنرال خليفة حفتر.

وأوضحت المصادر أن طلب أبوظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالعاصمة الخرطوم؛ ما يلقي الضوء على المساعي الإماراتية الخفية التي تقوض الاستقرار في ليبيا.

وحسب الوثيقة الموجهة إلى حميدتي، قال مدير إدارة الشؤون العسكرية بقطاع جنوب دارفور في قوات الدعم السريع، العميد الركن حامد جمعة آدم: “لقد تم تفويج 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة (650 كلم جنوب شرق طرابلس)”.

مالذي يجعل إمارة أبوظبي تتكفل بتمويل تنقل 1200 عنصر مسلح للقتال في ليبيا ،من الذي أمر الامارات بتقديم هذا الطلب أصلا ، ألا تعلم القيادة السياسية لهذه الدولة خطورة ما تقوم به استنساخا لتجربتها الدموية في اليمن ،وفي الأراضي الصحراوي المحتلة وفي سوريا وفي مصر

و أتمنى أن يخيب ظني الذي يكاد يجزم بدور مباشر لقيادة أبوظبي في دعم التوترات الأمنية في منطقة الساحل و بالتالي سيتحول هذا الدور المتعاظم إلى خطر مباشر على الجزائر و استقرار حدودها.

الوضع يتطلب وعيا و حذرا من القضية برمتها متأملين قدرة هذا “البلد الشقيق” على إلحاق الأذى بدول عربية كثيرة وسعيه المحموم لتغيير الأوضاع السياسية و توجيهها لخدمة مصالح العدو الصهيوني

في 21 أوت الماضي نشر الاعلامي أسامة أبوراشيد دراسة مطولة في يومية العربي الجديد اللندنية عن الدور الإماراتي و تناميه الملفت خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن “مؤتمرات التسامح” التي عقدتها الإمارات، ودعت إليها بعض أشد متطرّفي الصهاينة الأميركيين ومؤسساتهم، كما جرى أواخر عام 2018، في “منتدى تعزيز السلام”، في أبوظبي، والذين جلسوا جنباً إلى جنب مع مشايخ دين مسلمين ليدينوا “التطرّف” و”الإرهاب”، وهذان لا يكونان إلا إسلاميين! ومعلوم أن بن بيه، في زيارات له إلى الولايات المتحدة، لم يتردّد في لقاء قادة المنظمات الصهيونية والحوار معهم، ومن ثمَّ، فإن إعلان أبوظبي، العام الماضي، نيتها بناء أول كنيس يهودي وتعيين حاخام له، في سياق “عام التسامح”، بالإضافة إلى كل ما سبق، لا يعبّر عن انفتاح ديني واستيعابٍ للآخر، بقدر ما أنه يمثل تأسيساً لتحالفٍ صلبٍ مع الحركة الصهيونية، يرمي إلى تقديم الإمارات عنوان الانفتاح في المنطقة”

بشكل عام يأخذ الدور الإماراتي في المنطقة سمات حملة مسبقة لأمر جلل تم التخطيط له قبلا وحددت أهدافه وهو الآن بصدد تهيئة المناخات الضرورية لتجسيد هذا المخطط ولا يبتعد الأمر برمته عن خدمة قضية كبرى ذات علاقة بالكيان الصهيوني و الأيام القادمة ستكشف المزيد.