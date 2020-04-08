إلى القایدي..

بقلم: الولید فرج

جاء تعیین السید القایدي ، في منصبه الجدید ، لیحیي فیا ذكرى و فكرة عشتها ، كان قد وهن عودها تحت

وطأة الابتذال الفكري السائد الذي نعیشه و خفة العقول الفجة ، التي شوهت وجه هویتنا ، فما كان یقاتل لأجله

أجمل خبرة وهي خبرة استشعار عمق الغموض ! لیس غموض شكوك القایدي المبررة آنذاك ، بل غموض السید القایدي البارحة ، وهو في بدایته تنتابه الشكوك ، هل هو على صواب أم على خطأ ! كنت یومها ادفع

هدوء و سكینة خالة لي ، لم تذرف دمعة ، عندما زف لها خبر مقتل فلذة كبدها ، غموض شموخها كالطود

وهي تستقبل طلیعة الموكب الذي أتى بجثمانه الطاهر ، بصهلة زغارید اصمت بها أذن الأفق . وأجزم ماهي

إلا عینة من عینات أهرامات الجزائریات ، فهل فكر فیهن السید القایدي وهو یعلن شكوكه القدیمة ؟

إن تفسیر شكوك و ارتیابك في بدایة قتالك ، أقصیت فیه الرسالة السیاسیة التي قد تتضمنه ترید من خلالها

همز قناة أطراف كانت تدفع لتعمیق الأزمة ، بتقذیرها . ولم احمل كلامك یومها على محمل المنهج الجاحظي

المؤسس على قاعدة : لم یكن یقین قط الا كان قبله شك . ولم احمل كلامك على التمشهد الملحمي لعسكري

نخبوي . ولم أحمل كلامك على رهق اعتراك أمام وسائل الإعلام.

إني أحمله على براءة و صفو سریرة ابن الشعب عاش آلامه و جراحه ، فسرد ما عاشه كما عاشه ، دون

تدلیس لصوص السیاسة ، ولا نفاق تموقع الوصولیون ، أو كذب و إرجاف أهل الإعلام ، احمل كلامك على

شرطه التاریخي ، لأجیب على سؤال تشارك فیه كل الشعب الجزائري ، و أقول …. نعم كنا ننحر بخناجر

حملتها أیدي دون بصمات ، و جزارین دون ملامح.

لن اطلب منك تفسیرا آخر واكتفي بحجتك التي علقت علیها شكوك (كنا نقولوا االله اكبر وهوما یقولو االله أكبر)

، وفي صفین و الجمل كانا أطراف القتال كلیهما یقولا االله أكبر فلا أظن أن جندیا في أحد، الخمیسین انتابته

شكوك فالقتال عقیدة و الدم بالدم .فكن كما ألفناك عسكریا وأن سئلت یوما عن طبق الأكل المفضل لدیك فتكلم

عن الحرب.

فمهما كان موضوع المحادثة ، الجندي دوما یتكلم عن الحرب . و تبقى جراح التاریخ أسرار و بعض الأسرار

تبقى أسرارا إلى حین