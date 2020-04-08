إلى القایدي..

بقلم: الولید فرج
جاء تعیین السید القایدي ، في منصبه الجدید ، لیحیي فیا ذكرى و فكرة عشتها ، كان قد وهن عودها تحت
وطأة الابتذال الفكري السائد الذي نعیشه و خفة العقول الفجة ، التي شوهت وجه هویتنا ، فما كان یقاتل لأجله
أجمل خبرة وهي خبرة استشعار عمق الغموض ! لیس غموض شكوك القایدي المبررة آنذاك ، بل غموض السید القایدي البارحة ، وهو في بدایته تنتابه الشكوك ، هل هو على صواب أم على خطأ ! كنت یومها ادفع
هدوء و سكینة خالة لي ، لم تذرف دمعة ، عندما زف لها خبر مقتل فلذة كبدها ، غموض شموخها كالطود
وهي تستقبل طلیعة الموكب الذي أتى بجثمانه الطاهر ، بصهلة زغارید اصمت بها أذن الأفق . وأجزم ماهي
إلا عینة من عینات أهرامات الجزائریات ، فهل فكر فیهن السید القایدي وهو یعلن شكوكه القدیمة ؟
إن تفسیر شكوك و ارتیابك في بدایة قتالك ، أقصیت فیه الرسالة السیاسیة التي قد تتضمنه ترید من خلالها
همز قناة أطراف كانت تدفع لتعمیق الأزمة ، بتقذیرها . ولم احمل كلامك یومها على محمل المنهج الجاحظي
المؤسس على قاعدة : لم یكن یقین قط الا كان قبله شك . ولم احمل كلامك على التمشهد الملحمي لعسكري
نخبوي . ولم أحمل كلامك على رهق اعتراك أمام وسائل الإعلام.
إني أحمله على براءة و صفو سریرة ابن الشعب عاش آلامه و جراحه ، فسرد ما عاشه كما عاشه ، دون
تدلیس لصوص السیاسة ، ولا نفاق تموقع الوصولیون ، أو كذب و إرجاف أهل الإعلام ، احمل كلامك على
شرطه التاریخي ، لأجیب على سؤال تشارك فیه كل الشعب الجزائري ، و أقول …. نعم كنا ننحر بخناجر
حملتها أیدي دون بصمات ، و جزارین دون ملامح.
لن اطلب منك تفسیرا آخر واكتفي بحجتك التي علقت علیها شكوك (كنا نقولوا االله اكبر وهوما یقولو االله أكبر)
، وفي صفین و الجمل كانا أطراف القتال كلیهما یقولا االله أكبر فلا أظن أن جندیا في أحد، الخمیسین انتابته
شكوك فالقتال عقیدة و الدم بالدم .فكن كما ألفناك عسكریا وأن سئلت یوما عن طبق الأكل المفضل لدیك فتكلم
عن الحرب.
فمهما كان موضوع المحادثة ، الجندي دوما یتكلم عن الحرب . و تبقى جراح التاریخ أسرار و بعض الأسرار
تبقى أسرارا إلى حین
بقلم: الولید فرج