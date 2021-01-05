إلى الشعب المغربي الشقيق

بقلم النخ بدة/ناشط صحراوي

اعلموا أننا مقدمون على حرب عظيمة سيسيل فيها الدم بغزارة وستزهق فيها الأرواح بغير عدد. هذه الحرب حربنا والأرض أرضنا، نعرف شعابها ،و وديانها و مسالكها شبرا شبرا، وميدان المعركة ميداننا ونحن به أدرى.

ليس هناك غير خندقين؛ خندق أهل الحق الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، سلاحهم عزيمة فولاذية وتوق للشهادة وإرادة لا تقهر والهدف انتزاع الحق المغتصب وتطهير الأرض من دنس الإحتلال الظالم الصائل و هذا خندقنا نحن. أما الخندق المقابل فهو خندق الجندي المغربي، خندق دخل أهله الحرب بحثا عن لقمة عيش حتى وإن كانت ملطخة بدمه أو بدم زميله. الجندي المغربي الذي أقحم في حرب لا ناقة له ولا جمل فيها، يخوض هذه الحرب بغير إيمان بعدالتها، غريب في أرض غريبة. يدخل الحرب وقد وقع على نهايته المأساوية؛ ميتة تعيسة في البيداء حيث يكون فريسة الوحوش الضارية أو أسيرا ذليلا أو عائدا إلى المغرب التعيس لينضم إلى قائمة الجنود الذين لفظهم المخزن إلى قارعة الطريق ليفترشوا الكرتون ويتسولوا ما يسد الرمق.

هذا هو مصير أبناءكم، أيتها العائلات المغربية المقهورة الفقيرة، فلا تدفعوا أبناءكم حطبا لهذه الحرب طمعا في لقمة عيش حقيرة سيلقى أبناؤكم بسببها المصير ذاته الذي لقيه الجنود المغاربة في حرب الستة عشرة عاما الفائتة، فمن لم يلق حتفه وقع في الأسر ومن عاد سالما افترش الورق المقوى متسولا لقمة أو دريهمات بسبب جحود النظام المغربي ونكرانه لتضحياتهم. تجولوا في شوارع مدن المغرب وشاهدوا بأعينكم حال الجندي المغربي التعيس البائس. فلا تلدغوا من جحر المخزن الجشع الأناني مرتين.

وأصدقكم القول أن فرنسا الوصية على العرش العلوي وكل دول الخليج وأمواله ستقف عاجزة عن تغيير مسار الحرب، وستقف عاجزة عن تغيير مصائر أبنائكم الأسود.

وحدكم قادرين على أن تجنبوا أبناءكم هذا المصير الحزين. قولوا لهم أن يفروا بجلودهم. النجاة مكسب.

وقد أعذر من أنذر.