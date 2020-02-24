إلغــــاء “TVA” عــــلى الأسمــــدة للفلاحيــــن..!

سيكون لزاما على الجماعات المحلية والجهات الأمنية اقتناء كميات الحوم الحمراء من المذابح التابعة للدولة، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

قانون المالية التكميلي الذي سيصدر قبل نهاية الثلاثي الأخير من العام الجاري، سيعمل على إلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروض على الأسمدة المستعملة من طرف الفلاحين.

تحركت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد تقارير بلغتها حول التراجع الرهيب لعائدات المذابح الثلاثة التي أنجزتها الحكومة والموجهة لفائدة الموالين بالدرجة الأولى مقابل أسعار تنافسية والاستفادة من شهادة ذبح صحي ذي جودة لرؤوس أغنامهم.

غير أن عزوف هؤلاء عن المذابح، جعل السلطة تتحرك وتضع اقتراحا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يقضي في مضمونه بإلزام الجماعات المحلية من مطاعم لأحياء جامعية ومدارس وغيرها وكذا الجهات الأمنية، بتخصيص نسب تتراوح بين عشرين وثلاثين من المئة من الميزانية المخصصة للإطعام لاقتناء اللحوم من المذابح العمومية.