إلغاء معرض باريس الدولي للكتاب بسبب فيروس كورونا

أعلن اتحاد الناشرين الفرنسيين، اليوم الاثنين، إلغاء معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يقام في وقت لاحق من هذا الشهر، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، بحسب وكالة “رويترز”، “بعد قرار الحكومة بمنع أي تجمع لأكثر من 5000 شخص في مكان مغلق، من المؤسف أننا اتخذنا قرارا بإلغاء نسخة 2020 من معرض باريس للكتاب”.

وكان جيروم سالومون، مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، قد أعلن أمس الأحد أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفعت من 100 حالة إلى 130 حالة.

وأعلنت السلطات الفرنسية سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية، ودعوة السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقصى درجات الحيطة، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.