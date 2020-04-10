إلغاء كل العطل لجميع المستخدمين

ع.غ

أكد المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية, اللواء عبد القادر بن جلول, أن مصالحه معنية بكل التدابير المتخذة على المستوى الوطني في مواجهة فيروس كورونا, مبرزا اتخاذ كل التدابير وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة هذه الجائحة.

وأوضح اللواء بن جلول في حوار لمجلة الجيش في عددها لشهر مارس المنصرم, أن مصالح الصحة العسكرية معنية بكل التدابير المتخذة على المستوى الوطني في مكافحة فيروس كورونا, مضيفا بأنه “تم اتخاذ أولى الإجراءات على مستوى المستشفيات العسكرية, بدءا بتأجيل جميع العمليات الجراحية غير المستعجلة “, كما تم “إخلاء كل المستشفيات وتسريح كافة المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية بالرعاية الخارجية”.

وفي ذات الشأن, كشف اللواء بن جلول أنه تم أيضا إلغاء جميع العطل الاستثنائية أو غيرها بالنسبة لجميع المستخدمين في المجال الطبي وشبه الطبي والتقني من العسكريين والمدنيين, إلى جانب إنشاء رواق خاص بالفحص المتعلق بفيروس كورونا على مستوى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة, مشيرا الى أنه “بمجرد وصول المرضى المصابين, يتم فحصهم بعيدا عن باقي المرضى لتجنب أي عدوى أو حالة ذعر وهلع”.

كما كشف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أنه تم في هذا الإطار تجهيز مصلحة الانعاش ب22 سريرا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا, علاوة على تلك المتوفرة على مستوى المستشفى, لافتا إلى أنه “لم يتم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا في الوقت الحالي على مستوى المستشفى”.