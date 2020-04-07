كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، أمس، أن الفصل نهائيا، في فتوى إلغاء صلاة التراويح والعيد، مرتبط بتطور وباء كورونا، في البلاد، ومدى وجود مخاطر مهددة لصحة المواطن، من عدمها، على اعتبار أن الفتوى من هذا النوع، تستند على أبحاث علمية، وأراء المختصين في الطب، من حيث إمكانية انتشار العدوى، وبالتالي صلاة التراويح والعيد من عدمها، مرتبط بإعادة فتح المساجد ، للصلاة الجماعة، بعد انتهاء مدة الحجر الصحي المفروضة، على عدة مناطق من الوطن.

كما أكد حجيمي، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر، بحيث سيتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص، في وقته، على أمل أن ينخفض المنحنى الوبائي مستقبلا.

في حين، عبر المتحدث ذاته، عن أمله من أن يكون رمضان فاتحة خير، لإعادة فتح المساجد للصلاة، معربا بالمناسبة، أن الحفاظ على أرواح الناس، في مثل هذه الحالات الاستثنائية، من أولى الأولويات.

وفيما يخص البدائل المتاحة، لغياب الخطب والدروس في المساجد، قال الأمين العام لنقابة الأئمة: أن “المتصفح لأنواع مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ تواجد الأئمة وأهل القطاع بقوة، في مجال النصح والتوعية، والإرشاد والتوضيح”، منوها في ذات السياق، أن الأئمة يساهمون مساهمة فعلية ميدانية، مثلهم مثل الشرطة، الدرك، الحماية المدنية، الهلال الأحمر، الجمعيات المجتمع المدني، من خلال نشر قيم التضامن التعاون، وحث المحسنين على التصدق والإنفاق، وإخراج الزكاة، في شبكات التواصل والميدان، ويعملون في كل الجهات، من الأرياف، والقرى، والمداشر، لإيصال المساعدات لمن يستحقها، مع التذكير بضرورة احترام الحجر الصحي، والحفاظ على الأرواح.

الأئمة يفعلون ما يستطيعون من خير بعيدا عن أي إشهار أو تشهير

من جهة أخرى، أفصح نفس المصدر، أن الأئمة لطالما وجدوا لخدمة البلاد والعباد، على مدار السنة وليس في أوقات معينة فقط، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الأئمة يفعلون ما يستطيعون، من خير بعيدا عن أي إشهار، داعيا بالمناسبة إلى الابتعاد عن التشهير بالصدقة، حفاظا على كرامة فقرائنا، وامتثالا لتعاليم ديننا الحنيف.

في الأخير، نصح حجيمي، خلال حديثه مع “الوسط”، أنه بالنظر للأوضاع وحالة التوتر والقلق الذي أصاب الكل، فان الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا، فرصة لمراجعة النفس، والتصالح مع الله، والرجوع إليه، من خلال التوبة النصوح، وإعادة المظالم، وإخراج الزكاة والتعاون، والتضامن، والتآخي، والتكافل، لبسط قيم التراحم بيننا، والتعاون والتآزر، مع الالتزام بالحجر كوقاية وعلاج، والابتعاد عن التعرض لانتشار هذا الوباء والاستفادة من هذه المحنة، وفعل الخير، وزرع الأمل والبسمة، وترك الإشاعة كل على قدر استطاعته.

للتذكير، فقد أسدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، تعليمة جديدة، لكافة أئمة المساجد، ببث القرآن الكريم، عبر مكبرات الصوت بالمساجد، لمدة نصف ساعة قبل آذان الظهر، نظرا للطلبات الملحة من قبل المواطنين، لبث القرآن الكريم، عبر مكبرات الصوت، في حين تم ترك السلطة التقديرية، لمديري الشؤون الدينية، بالتنسيق مع الولاة، لضبط مدة بث القرآن، زيادة أو نقصان حسب كل ولاية، في حين، صرح مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية مؤخرا، أن الوزارة الوصية، تنتظر رأي الأطباء، في إقامة صلاة التراويح، من عدمها، بحيث إذا كانت صلاة التراويح، تزيد من انتشار الفيروس، وتضر بصحة المصلين، فهناك إمكانية الفتوى بإلغائها حفاظا على أرواح المسلمين.

مريم خميسة