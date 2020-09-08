إلتماس 4 سنوات حبسا نافذا لدرارني، بن العربي وحميطوش

إلتمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد دراني والناشطين السياسين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.

وانطلقت جلسة الإستئناف حوالي الثانية زوالا بحضور عدد كبيرا من المحامين والصحفيين الذين نظموا صباح اليوم وقفة لمساندة دراني أمام مبنى المجلس.

وتجدر الإشارة أن محكمة سيدي أمحمد أدانت يوم 10 أوت بالسجن لمدة ثلاثة سنوات و50 ألف دينار غرامة مالية في حق الصحفي خالد درارني فيما تم ادانة والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش سنتين سجنا منها 4 أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار.