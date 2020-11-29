إقامة جامعية جديدة ومكتبة ومشاريع هامة لجامعة ابي بكر بلقايد بتلمسان

تم نهار أمس إقالة رئيس جامعة تلمسان بوشريط كبير من منصبه وتعين البروفيسور شعيب موقننيف خلفا له على رأس دامعة ابي بكر بلقايد في تلمسان ، هذا وكانت الجامعة خلال هذه السنة استفادت من اقامة جامعية جديدة بمنصورة بطاقة 2000 سرير، بالإضافة إلى مقر جديد للجامعة بالقطب الجامعي منصورة والذي اقيم على مستوى 05 طوابق والذي سيفتح مع الدخول الجامعي وترحيل مديرية الجامعة من حي باب وهران بتلمسان الى الجامعة لاستكمال المدينة الجامعية بمنصورة ، من جهة اخرى استفادت الجامعة من مكتبة جامعية بالقطب الجامعي منصورة لتكون راصدا علميا هاما للطلبة ، ناهيك على مراكز للبحث بمدخل الجامعية ، تضاف الى كليتين للعلوم الاسلامية واخرى للبيولوجيا التي تم فتحها منتصف السنة الماضية .

من جانب اخر لاتزال الترميمات على قدم وسا لمدرجات قسم الادب على خلفية الانهيارات التي جرت بهذا القطب بفعل حركية التربة والتي تسببت في سقوط بلاط سققف الجامعة المرونق وانهيار مدرجين نتيجة سوء اختيتار الموقع.

محمد بن ترار