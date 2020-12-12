إفريقيا بديلا عن الشراكة الخاسرة مع أوروبا

كشف الأستاذ محاضر والباحث في مجال إدارة الأعمال، والاقتصاد والمالية العامة بجامعة الوادي- الجزائر، الدكتور زكرياء بله باسي، أمس، أن توجه الجزائر الاقتصادي الجديد نحو اقتحام السوق الإفريقية تجاريا يتزامن مع الأزمة الحاصلة مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية اتفاق الشراكة الذي خسرت الجزائر فيه الكثير، سعيا منها لتنويع شركائها الاقتصاديين، والبحث عن ملاذ آمن وجديد لصادراتها خصوصا خارج المحروقات، مشيرا في ذات السياق، أن هناك دراسات لخبراء يؤكدون بأن ولوج السوق الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة اقتصادية مغاربية يمكنها المنافسة في القارتين الإفريقية والأوروبية.

وأورد الدكتور زكرياء بله باسي في تصريح خص به “الوسط”، أن من الصعب الحديث عن قدرة تنافسية للجزائر، أمام الأرقام التي ذكرتها الدراسات الإحصائية في الوقت الراهن، لكن الأمر يتعلق بصناعة تلك الفرص في المستقبل من خلال تمتين قدرة الجزائر في النمو من خلال الإنتاج خارج المحروقات، والاستثمار في قطاعات المزايا التنافسية، وخاصة التنافسية الصناعية والطاقات المتجددة المعدة للتصدير، مع تفعيل الدبلوماسية المالية الذي أضحى ضروري من خلال مؤسسات البنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، البنك العربي للتنمية في إفريقيا.

ولفت متحدثنا، أن إطلاق رؤية الجزائر 2030 التي عليها تعريف الفرص وشروط تنفيذ إستراتيجية التوسع في مجال الشراكات الاستراتيجية، وعلى رأسها اللوجستيك والانتشار المصرفي والدبلوماسية التجارية والاقتصادية، يكشف غياب نموذج النمو الجديد أو خطة إنقاذ للإقلاع الاقتصادي، خاصة مع تراجع إيرادات الميزانية، ومعها تراجع مخصصات الاستثمار والتجهيز، دون أن ننسى هناك عامل مهم هو انخراط إفريقيا في معيار الحوكمة الاقتصادية من خلال منظومة الحكم الصالح، مما يعني أن على الجزائر فتح ورشات للاستثمار تتمتع بقدرات في التخطيطي الاستراتيجي،وكذا بمدارس ومؤسسات عليا للتكوين في هذا المجال، مؤكدا في سياق متصل، أن ولوج السوق الإفريقية يتطلب نظرة إستراتيجية، لاسيما أن حجم التبادل التجاري للجزائر مع إفريقيا لا يتعدى 2.7 مليار دولار، والجزائر منذ استقلالها تبنت سياسة عاطفية اقتصادية أكثر منها براغماتية مع الدول الإفريقية، موضحا أن خارطة الطريق الجزائرية لاقتحام السوق الإفريقية، لن تكون بديلا عن ” اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، لأن 60 % من صادرات بلادنا تمر نحو القارة الأوروبية، كما ترتبط الجزائر بـ3 أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر إسبانيا وإيطاليا، هذا دون إغفال عامل مهم آخر تجدر الإشارة إليه، هو أن هناك دراسات أمريكية تتحدث أن القارة الإفريقية “ستتحول إلى منطقة جيواستراتيجية، وأن تنتقل القوة الاقتصادية من آسيا إلى إفريقيا بين 2030 و2040، وتصبح معها أفريقيا تمثل ربع سكان العالم، وهناك إستراتيجية غربية للتحكم في السوق الإفريقية.

المطلوب لتطويرعلاقة اقتصادية مع إفريقيا

وحول كيف يمكن للجزائر أن تطور علاقتها اقتصاديا مع إفريقيا وفق قاعدة “رابح رابح”، قال الدكتور بله باسي أن الأمر يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة والتي ظلت مجمدة لفترة طويلة ومنها خط الغاز العابر لإفريقيا الغربية عبر الجزائر، وشبكة سكة الحديد نحو إفريقيا الغربية عبر نواقشوط، وفتح الخطوط الجوية نحو العواصم الاقتصادية الكبرى في إفريقيا كأبوجا، جوهانسبرج، أبيدجان، أديس أبابا، مع تفعيل الخط البري العابر للصحراء من خلال اللوجستيك، .

الجزائر تمتلك مع إفريقيا فرصا واعدة

واعتبر المختص في الشؤون الاقتصادية، أن إفريقيا حاليا هي مركز جذب للتجارة الخارجية بـ 57٪ مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعا ذلك للأسباب التالية: أن رقم النمو السنوي المهم يقدر بـ (5.5٪)، ورؤية إفريقيا 2063 المزودة بنظام معطيات إحصائي قوي، يتضمنه انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج بالمقارنة مع بقية العالم، وهذا يجعل تصدير الجزائر لأفريقيا يتطلب ” توفر مؤسسات تتماشى مع المنافسة العالمية”، بالإضافة إلى أن 97 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتماشى مع المنافسة العالمية، ولا يخفى على أحد أن صادرات المحروقات تلقى منافسة قوى كبرى أيضا في إفريقيا، كنيجيريا والغابون والموزمبيق الذي يتجه لأن يحتل المركز الـ 5 عالميا في الغاز الطبيعي باحتياطات تقدر بنحو 450 مليار متر مكعب، وكذا ليبيا التي تملك احتياطات تقارب 44 مليار برميل من النفط والغاز 1500 مليار متر مكعب، موضحا في نفس الصدد، أن الجزائر تمتلك مع إفريقيا فرصا واعدة لكنها تحتاج لتفعيل مختلف جبهاتها الداخلية لتحقيق ذلك، ومنها: -الطريق العابر للصحراء، ميناء الجزائر الآخذ في التوسع وهو واجهة إفريقيا على المتوسط، مشروع الربط بالسكك الحديدية عبر موريطانيا، الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية الجزائرية مثل العشرين عقدا الذي أبرمته شركات الجزائر مع كل من تشاد وساحل العاج بقيمة 145.5 مليون دولار أواخر 2016، وفي المتوسط لا يتعدى تدفق التبادل التجاري الجزائري الإفريقي سقف 184 مليون دولار، وليس للبنوك التجارية الجزائرية حضور في القارة ولا استثمارات تذكر، في حين تبلغ استثمارات دولة افريقية هي مصر في القارة 07 مليار دولار منها 03 مليار دولار في الجزائر، وبالمقابل تساهم بلادنا في البنك الإفريقي للتنمية بأكبر حصة أي 20 بالمائة من رأس مال البنك إلى جانب حصتها في البنك العربي للتنمية في إفريقيا.

مسعى المغري في إفريقيا ليس اقتصاديا بحتا..

أما بخصوص التوسع المغربي في إفريقيا، ذات المتحدث أن للمغرب في إفريقيا تاريخا اقتصاديا في إطار رؤية المغرب الدبلوماسية للتعاون جنوب جنوب، مشيرا أن هذا الحضور تعزز مؤخرا برؤية جديدة يتضح فيها البعد السياسي من خلال تهميش المغرب سياسيا في أوراق الاتحاد الإفريقي بسبب غيابه عن اجتماعات الاتحاد من جهة، وموقف جل الدول الإفريقية من قضية الصحراء الغربية، والتي ترى فيها لتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أن مسعى المغربي في إفريقيا ليس اقتصاديا بحتا بل هناك عمليات ثقافية ودينية مهمة، من خلال البعثات العلمية الإفريقية إلى المغرب، وتمويل المغرب لمشروعات ومؤسسات دينية وروحية وخاصة إفريقيا الغربية

مريم خميسة