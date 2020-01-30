إفتتاح أشغال اللجنة عالية المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا بمشاركة عبد العزيز جراد

تفتتح اليوم الخميس، أشغال القمة الثامنة للجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي، حول ليبيا، بالعاصمة الكونغولية.

ويشارك في هذه القمة، رؤساء دول وحكومات أفارقة، من بينهم الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وسيمثل جراد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه القمة، التي تهدف لتحيين خريطة طريق الاتحاد الإفريقي حول عقد حوار بين الليبيين.

وستجدد قمة برازافيل، الموقف الافريقي المتمثل في تفضيل الحوار بين الليبيين لإيجاد حل سياسي، قصد حل الأزمة الليبية طبقا لتوصيات ندوة برلين الدولية.

كما ستجدد الموقف الإفريقي الذي يكمن في تفضيل الحوار بين الليبيين في ايجاد حل سياسي، قصد إخراج ليبيا من الأزمة التي تتخبط فيها منذ 2011.