إفتتاحية مجلة الجيش: الوضع الإقليمي يستلزم تعزيز الجبهة الداخلية

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي لشهر جانفي أن الجيش بقيادة اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة سيبقى بمعية مؤسسات الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدافعا عن مبادىء الجمهورية وعن هيبة الدولة واستمراريتها لبناء جزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها.

وخصصت الإفتتاحية الموسومة بعنوان “الوطن فوق الجميع” مساحة واسعة للفريق الراحل أحمد قايد صالح الذي وصفته برجل من طينة الكبار انتصر في كل المعارك التي خاضها وأفنى حياته كلها في خدمة الجزائر، ومثلما رافق الراحل الشعب منذ 22 فيفري بصدق وبقي وفيا للعهد الذي قطعه على نفسه، أبى الشعب الجزائري إلا أن يرافق بدوره الفقيد خلال تشييع جنازته في أبلغ صور رد الجميل لرجل خدم الوطن والأمة.

وشدد المصدر أن صون حاضر الجزائر ومستقبلها يستلزم الوعي بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لدرء كل المخاطر ومواجهة التحديات الناجمة عن تطورات الوضع على الصعيد الإقليمي وإنعكاساته على حدودنا الشاسعة.