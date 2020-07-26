إغلاق 316 محل تجاري ببلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي و تعليق نشاط 3 اسواق

قام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي باتخاد إجراءات في حق التجار المخالفين للإجراءات المنصوص عليها للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار الوالي المنتدب، بناءا على تقارير اللجنة الولائية المكلفة بالمراقبة والردع .

واعلنت ولاية الجزائرية عن حصيلة اللجنة المكلفة بمراقبة وردع أصحاب المحلات التجارية المخالفين للإجراءات الإحترازية ضد تفشي وباء كورونا.

ومن القرارات المتخذة، تعليق النشاط التجاري ل 316 محل تجاري ببلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي على غرار 170 محل تجاري في نفس المكان.

بالإضافة إلى 107 محل تجاري في القصبة، و16 محل في وادي قريش، و16 رئيس حميدو، و7 محلات في بولوغين.

كما تم تعليق النشاط التجاري ل3 أسواق يومية وهي سوق لالاهم ، سوق زوج عيون ببلدية القصبة.

وقررت المقاطعة تعليق نشاط سوق سعيد تواتي ببلدية باب الوادي سيتم تعليق نشاطه اليوم الأحد.

وقامت السلطات المحلية بتعليق النشاط التجاري ل4 مراكز تجارية و هي المركز التجاري printemp ببلدية القصبة ، المركز التجاري الأنفاق، المركز التجاري أروقة باب الوادي و المركز التجاري ابراهيم غرافة ببلدية باب الوادي .

بالإضافة إلى تعليق نشاط التجاري لسوبيرات GABA ببلدية باب الوادي .