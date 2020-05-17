إغلاق كامل” في مصر في اسبوع العيد بسبب كورونا

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في عيد الفطر المبارك وعقب العيد من إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد مصطفى مدبولي أنه اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ناقشت الاجراءات التي سوف تتخذ في عيد الفطر المبارك وبعده.