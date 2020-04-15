إغلاق جريدتين ألكترونيتين أساءتا لشخص رئيس الجمهورية وتقدم ملفهما للعدالة

أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن قرار إغلاق الجريدتين الالكترونيتين “مغرب إيميرجان ” (Maghreb Emergent) و”راديـو م بوست”(Radio MPOST)، جاء بسبب السب والشتم والاساءة لشخص رئيس الجمهورية من قبل الصحفي الذي يديرهما .

وكشف بلحيمر في حوار له مع يومية “الخبر”، أن الصحافي الذي يدير الجريدتين “مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له أيما إساءة متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد”.

وأوضح الوزير أن توقيف هاتين النشريتين توقيف احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، “وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية”.

وختم الوزير بلحيمر كلامه في الخصوص بالمثل الشعبي العربي القديم “جنت على نفسها براقش”