إعلان جدول ومواعيد مباريات مونديال اليد

ج.ن

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، اليوم الخميس، الجدول الكامل لمواعيد مباريات البطولة التي تقام في مصر خلال الفترة بين 13 إلى 31 جانفي المقبل.

وتستضيف القاعة المغطاة لملعب القاهرة منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر بجانب المجموعة الرابعة.

بينما تستضيف القاعة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات المجموعتين الثانية والسادسة.

وتستضيف صالة مدينة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة، بينما تستضيف قاعة برج العرب بالإسكندرية المجموعتين الثالثة والثامنة.

وتشهد بطولة العالم مشاركة 6 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وقطر والبحرين.

ويتواجد المنتخب الوطني رفقة كل من المغرب وإيسلندا إضافة الى البرتغال، ولا تمتلك المنتخبات المذكورة تاريخا كبيرا في المونديال، ولم يسبق لها أن حققت نتائج جيدة كما أن مشاركاتها في هذا الموعد الرياضي الكبير تبقى ضئيلة مقارنة بالمنتخب الوطني.

وكانت قرعة مونديال كرة اليد «رحيمة» بالمنتخب الوطني بعد أن أوقعته في مجموعة تسمح له ببلوغ الدور الثاني بكل سهولة في حال تمّ أخذ الأمور بجدية من طرف اللاعبين والجهاز الفني.