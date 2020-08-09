إعلام “الجامعة “…المقاربة والآليات

بقلم د.محمد مرواني..

أستاذ جامعي وكاتب صحفي

إن المجهود التنموي الذي يبذل في الجامعة الجزائرية على أكثر من صعيد وتجسمه إجراءات التكفل بالطلبة الجامعيين ومرافقة مسارهم الدراسي مع كل دخول جامعي والمجهود الآخر الذي يبذل على مستوى الخدمات الجامعية كل هذا يحتاج في ظل التعاطي مع لغة شركاء القطاع الاجتماعيين وهي لغة مطالب وتطلعات للوصول إلى مستويات عمل أحسن وأفضل يحتاج هذا المجهود إلى منظومة عمل اتصالية وإعلامية قوية تظهر للرأي العام وللفاعلين وشركاء القطاع المجهود المبذول من قبل إطارات منهم أساتذة وإداريون ومسيرون في مصالح عدة للمؤسسات الجامعية.

إن تفعيل ما يسمى بالإعلام الجامعي في الوقت الراهن وفي ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجامعة سواء على مستوى العدد المتزايد للطلبة الجامعيين في كل سنة جامعية وبروز مطالب جديدة للطالب الجامعي وللشريك الاجتماعي من الأساتذة الجامعيين وباقى الموارد البشرية المؤطرة للعمل الجامعي في شقه الإداري والبيداغوجي أضحى تفعيل هذا الإعلام المتصل بالعمل الجامعي ضرورة ملحة لتجسيد مناخ اتصالي فعال في المؤسسات الجامعية التي يمكن ان تحل انشغالات عديدة من خلال إعلام جامعي يجب أن يكون حاضرا في هيكل تنظيمي للكليات والجامعات .

ثم إن الإعلام الجامعي الذي يمكن أن يمارس بأشكال مختلفة يؤسس لحالة اتصال راقية في مؤسسة تنتج في الأخير خدمة عمومية قبل أن تصدر معرفة ورصيد تكوين لأجيال اليوم من الشباب المتمدرس في الجامعات .

إن إنشاء إذاعة وقناة للجامعة أضحى ضروريا لمرافقة الأداء الجامعي والمجهود التنموي الذي يبذل في القطاع كما أن تكريس التعاون ونشر ثقافة الحوار بين الفاعلين في الجامعة” أساتذة جامعيون , إداريون مسيرون ,نقابات ’ نوادي وفروع التنظيمات الطلابية …” يحتاج هو الآخر لمنابر اتصال وإعلام يجب أن تكون داخل الجامعة وان تعكس إرادة حقيقة للنهوض بالإعلام في المؤسسات الجامعية .

إن الإمكانيات البشرية وأرضية العمل موجودة لتجسيد آليات اتصال وإعلام فعالة في الكليات والجامعات وستعطي منظومة العمل الإعلامية والاتصالية الكثير من النتائج الهامة على صعيد إعادة الاعتبار للعمل الجامعي والمجهود الوطني الذي يبذل في قطاع استراتيجي تراهن عليه الدولة الجزائرية لتكوين نخب المستقبل .

ويمكن ان يساهم الإعلام الجامعي في تأسيس ثقافة اتصال مؤسساتية بين مختلف الجامعات ويؤسس لاستثمار فعال في خريجي تخصص الإعلام والاتصال وهم لا يجدون خارج الجامعة بعد مسار الدراسة اي فرص عمل في القطاع العمومي والخاص بل إن الاتجاه إلى استحداث “قنوات وإذاعات ” سواء عبر منشئات تنجزها الجامعات أو عن طريق الاستغلال الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي يتيح تحريك الاتصال والإعلام الجامعي بفعالية وهو غير مؤطر بالشكل الكافي على مستوى المؤسسات الجامعية رغم وجود ما يسمى بخلايا الاتصال التي يبقى عملها وما يطلب من أعباء لها ضمن نظام التكليف محدودا للغاية

إن عملية تطوير آليات الاتصال بين الجامعة ومكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وإداريين لا يمكن أن يتم إلا من خلال إستراتجية اتصالية وإعلامية نوعية يتم اعتمادها على مستوى رئاسة الجامعة في كل جامعة وحتى كلية ويمكن من خلال توظيف وسائل الاتصال والإعلام الأكثر فعالية واستقطابا للوسط الجامعي معالجة حتى الانشغالات والمشاكل التي يمكن أن تقع في الجامعات كما أن التوجه الذي يخص تأطير ” إعلام جامعي ” يمكن أن يوفر آفاقا هامة لتطوير مناخ الاتصال العام داخل المؤسسات الجامعية ويعزز من ثقافة اتصال للازمات ولهذا فان الإعلام الجامعي يحتاج فعلا تبعا للتحولات المتسارعة التي تشهدها مختلف جامعات دول العالم والاتجاه إلى نمط تكوين وطرائق عمل جامعية مغايرة تماما عن تقاليد العمل الكلاسكية يحتاج الإعلام الجامعي إلى تأطير ومسار نوعي من التخطيط والتحضير له كرؤية إستراتجية نبني على أساسها جزءا هاما من أداءات الجامعة الجزائرية التي أرى أن هيكلا تنظيميا في العديد من مؤسساتها لا يتناسب على الإطلاق مع المتغيرات والمستجدات التي تواجه الجامعة الجزائرية التي لا يمكن أن نعزلها عن البيئة الاجتماعية والمهنية والثقافية فهي جزء هام من كل يتغير بسرعة ويجب أن نبني على أساس هذه التحولات المتسارعة جامعة تتصل وتؤطر إعلامها برؤية إستراتجية نوعية تخاطب الفاعل والمتفاعل وتبني مسارا اتصاليا وإعلاميا يعزز من خدماتها المتعددة وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه في موضوع الإعلام الجامعي الذي يتجاوز خطاب التكليف إلى أن يكون مسارا استراتجيا نوعيا للجامعة تبرز فيه دورها الهام الذي لم يتحرك بعد في قيادة قاطرة التنمية والتنظير للدولة وتكوين كفاءات قادرة على قيادة وتأطير مؤسسات البلاد بعيدا عن أي تسييس للأداء وتسطيح للممارسات فالجامعة من المنابر المؤسساتية الأكثر فعالية في المجتمع ولا يمكن أن تنتظر إعلاما يغطي فقط تظاهراتها وهي قادرة على بناء إستراتجية إعلامية بمؤسسات وموارد بشرية قادرة على تأطير العمل الاتصالي والإعلامي في الجامعة الجزائرية بالكفاءة المناسبة خاصة وان خريجي التخصص والكفاءات الإعلامية القادرة على الإقناع موجودة ويمكن ان تعتمد عليها الجامعة في هذا التوجه الاستراتيجي الهام.