إعفاء المحامين من رخص التنقل ساعات الحجر

أنصف الوزير الأول عبد العزيز جراد أسرة الدفاع من المحامين عن طريق إعفائهم من رخصة التنقل خلال فترة الحجر الصحي والاكتفاء باستظهار البطاقة المهنية فقط كوثيقة للعبور.

هذا وأشار الوزير الأول في مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤكدا أن إعفاء المحامين من رخصة التنقل أصبحت ضرورة ملحة بفعل دورات الجنايات التي قد تستمر إلى ما بعد الحجر من جهة ونشاط المحامي نشاط وطني من ناحية أخرى ،لكن ربط الوزير الأول تنقل المحامي مرهون بشخصه ولا يمكن ربطها بأشخاص آخرين ، حيث أن البطاقة المهنية تعتبر رخصة تنقل فردية ولا يستوجب تنقل اشخاص اخرين معهم ، هذا وتأتي هذه الاجراءات على خلفية الشكاوي الكبيرة التي تقدم بها العديد من المحامين بعض تعرضهم إلى مضايقات بفعل تأخرهم في الدخول بفعل انشغالاتهم بمحاكم الجنايات ما جعل الاتحاد يراسل الوزير الاول الذي أنصفهم .

محمد بن ترار