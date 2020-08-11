إعذارات لمؤسسة SARL E.T.T.R.B التي تتولى انجاز مشاريع في ولاية بومرداس

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 0

🔴 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره #عدل :
🔷️ إعذارات لمؤسسة SARL E.T.T.R.B التي تتولى انجاز مشاريع في ولاية بومرداس
🔷 ️العملية حرصا على الدّفع بوتيرة الأشغال في المشاريع المنطلقة التي سجلّت تأخرا في الإنجاز بسبب تماطل مؤسسات الإنجاز
🔷️مشاريع 488 وحدة سكنية بحمادي، و912 و588 وحدة سكنية بأولاد موسى، و412 وحدة سكنية بخميس الخشنة
🔷 اعذار ️ الوكالة مؤسسة انجاز المشاريع المذكورة، من أجل اتخاذها جميع الإجراءات اللاّزمة و الضرورية لإعادة الانطلاق الفعلي لأشغال الورشات3
🔷️ تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة، وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال
🔷️ الزام مؤسسة SARL E.T.T.R.B بوضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين، لتصحيح النقائص وتدارك التأّخر المسجّل في تقدم الأشغال

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك