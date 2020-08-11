🔴 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره #عدل :

🔷️ إعذارات لمؤسسة SARL E.T.T.R.B التي تتولى انجاز مشاريع في ولاية بومرداس

🔷 ️العملية حرصا على الدّفع بوتيرة الأشغال في المشاريع المنطلقة التي سجلّت تأخرا في الإنجاز بسبب تماطل مؤسسات الإنجاز

🔷️مشاريع 488 وحدة سكنية بحمادي، و912 و588 وحدة سكنية بأولاد موسى، و412 وحدة سكنية بخميس الخشنة

🔷 اعذار ️ الوكالة مؤسسة انجاز المشاريع المذكورة، من أجل اتخاذها جميع الإجراءات اللاّزمة و الضرورية لإعادة الانطلاق الفعلي لأشغال الورشات3

🔷️ تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة، وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال

🔷️ الزام مؤسسة SARL E.T.T.R.B بوضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين، لتصحيح النقائص وتدارك التأّخر المسجّل في تقدم الأشغال