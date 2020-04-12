إعانة العائلات المتضررة من أهم الأولويات

*دعوة المؤسسات الاقتصادية إلى دعم مبادرات التكتل الجمعوي

*لقاء عملي مع خلية الأزمة فرصة لطرح مقترحات

*كفاءات عالية انخرطت في التكتل ودورها هام وفعال

قال “الناطق الرسمي باسم “التكتل الجمعوي ” لمستغانم “قورار عبد الرحمان ” ل”الوسط” أن المساهمات النوعية للجمعيات المنخرطة ضمن التكتل نوعية وسمحت في أول خرجة ميدانية جماعية بتوزيع “مئتين إعانة ” على العائلات والأسر المحتاجة وجدد الناطق الرسمي باسم “التكتل الجمعوي ” دعوته للفعاليات الجمعوية والطاقات الفاعلة بالولاية للانخراط في الفضاء الجمعوي المشترك الذي ينشط من أجل إدارة أزمة صحية خطيرة في بعدها التعبوي مذكرا في هذا السياق بلقاء عملي جمع التكتل مع خلية والولاية لتنسيق الجهود ا وتحديد أولويات النشاط الخيري . .

*كيف ترون دور المجتمع المدني في إدارة الأزمة الصحية الخطيرة ؟

وبخصوص الإجابة على سؤالكم فان دور الفعاليات الجمعوية حاليا في إدارة هذه الأزمة يكمن بطبيعة الحال تبعا لخصوصية الأزمة الخطيرة وهي صحية بالدرجة الأولى في التعبئة المجتمعية الشاملة للمواطنين لالتزام الحجر الصحي وعدم تعريض حياتهم للخطر كما يمكم هذا الدور الهام أيضا في توحيد الجهود لمساعدة “العائلات المحتاجة ” التي تضررت من تبعات هذا الوباء ماديا وفقدت توازن المدخول المالي ويجب على الجمعيات الفاعلة في الساحة الوطنية والمحلية التركيز على هذا العمل الخيري لاعتباره أولوية في الظرف الحالي ومساعدة الطواقم الطبية وحتى المرضى بإعانات ورفع معنويات وهذا في الحقيقة موجود ونراه في مشهد التضامن الوطني الراقي الذي تؤسس له كل الفواعل النشطة في الميدان .

*ما هي أولويات التكتل الجمعوي المنصب ؟

*من أهم أولويات التكتل الجمعوي الهام الذي تم تأسيسه بمستغانم وانخرطت فيه العديد من الجمعيات الهامة إعانة العائلات المحتاجة والمتضررة من الوباء ماديا وقد تم إحصاء العديد منها وشرعنا في أول عمل رافقتنا فيه وسائل الإعلام منها جريدة “الوسط ” التي تمثلونها في توزيع 200 قفة من المواد الغذائية على العائلات المحتاجة بكل من بلديات ” مستغانم , صيادة ’ مزغران , ماسرى ” كما استفادت عائلات أخرى بأحياء سكنية من الدعم ونواصل بعون الله الجهد الجمعوي المشترك في التكتل لتوزيع الإعانات الغذائية وهذا من أهم الأولويات التي تأسس من أجلها التكتل الجمعوي الذي انضم الهي العديد من نشطاء العمل الجمعوي أما بخصوص الأهداف الأخرى فهي تكمن أيضا في تعبئة المواطنين والتحسيس والتوعية الجمعوية بمخاطر الوباء عبر أنشطة أخرى مكملة ونراهن في الحقيقة على هذا العمل أيضا ليكون مثمرا لاعتبارات عديدة منها ضرورة دعم مجهود مؤسسات الدولة في التحسيس بمخاطر الوباء .

*كيف ترون تفاعل المواطنين مع الحجر الصحي محليا ؟

*في حقيقة الأمر مستغانم عاشت لحظات صعبة منذ ستجيل الحالات الأولى ل”الفيروس ” وطنيا وكان سوق عين الصفراء الذي يجتمع فيه المئات من الناس معضلة حقيقية أمام السلطات إلى أن تم غلقه وتخلصت المدينة من نقطة خوف كان يمكن لا سمح الله أن تسبب كوارث صحية على حياة المواطنين وحتى الباعة النشطين في السوق وبعدها بأيام لم يلتزم الكثير بالحجر الصحي إلى أن تم غلق المحلات والأسواق وتم فرض خرجات ودوريات للشرطة التي قامت بمجهود جبار وفي هذا أؤكد كمتابع أن قطاعا واسعا من المواطنين بدوا يلتزمون وشعروا بالخطر بعد ارتفاع رهيب للأرقام وحاليا الالتزام واسع والحمد لله ونحن نثمن هذا الحس الجماعي العالي للمواطنين بالخطر والتزامهم بتدابير الدولة الوقائية .

*ما أهم نشاطات التكتل الجمعوي مستقبلا ؟

*نواصل بعون الله بعد تعيين ممثلين للتكتل الجمعوي بعدد من بلديات مستغانم الكبرى في تحديد البلديات التي يمكن أن نزورها ونتعاون مع السلطات والمجالس المنتخبة لدعم العائلات والأسر المحتاجة كما أننا نحضر لعملية توزيع أخرى واسعة ونراهن على مرافقة إعلامية نوعية هامة لمختلف المبادرات التي يرعاها التكتل الجمعوي وهنا استغل هذه السانحة الإعلامية لأتقدم بالشكر الجزيل لكل الجمعيات النشطة بمستغانم في العمل الخيري والتضامني والتي قامت بمجهود جبار وفي غاية الأهمية منذ تطبيق الحجر الصحي وهي عديدة وقد أضافت للأداء العام نشاطا نوعيا .

*ما هي رسالتكم للمواطنين في هذه الظروف الصعبة ؟

*أدعو من جريدة “الوسط ” المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة وعدم تعريض حياتهم للخطر والالتزام بالحجر الصحي الوقائي الذي يبقى أهم التدابير الوقائية التي يمكن أن تقضي على هذا الوباء الفتاك كما أدعو الفاعلين في الساحة الجمعوية إلى التعاون المشترك والدفع بثقافة التكتل الجمعوي لتكون ثقافة وممارسة حاضرة في إدارة الأزمات وبعون الله سنخرج منتصرين من هذه الأزمة الخطيرة وسيكون علينا بعدها بناء منظومة جمعوية فعالة قادرة على إدارة الأزمات التي يمكن أن تواجه البلاد مهما كان طابع هذه الأزمات الخطيرة كما نرجو أن يستخلص الجميع من هذه الأزمة الخطيرة التي أصابت العالم الدروس والعبر ونبني على أساسها أيضا منظومة مؤسساتية فعالة لإدارة الأزمة منها منظومة لقطاع الصحية تستثمر في الأطباء والكفاءات الوطنية وتحقق مناعة حقيقة لكل التحديات القادمة والله الموفق والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

حاوره محمد مرواني